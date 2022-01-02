ترتيب الدوري السعودي موسم 2022

انتهت أحداث مباراة الاتحاد السعودي مع نظيرة المحلي الباطن، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرصد دوت الخليج ترتيب الدوري السعودي:

ترتيب الدوري السعودي

1-الاتحاد السعودي 32 نقطة

2- الشباب السعودي 31 نقطة

3 - النصر السعودي 26

4 - ضمنك 26 نقطة

5- الهلال السعودي 24

6-الفيحاء 21 نقطة

7- الرائد السعودي 21 نقطة

8- الطائي 19 نقطة

9 - أبها 18 نقطة

10- الأتفاق السعودي 17 نقطة

11-الفتح السعودي 16 نقطة

12- الأهلي السعودي 15 نقطة

13- الفيصلي السعودي 15 نقطة

14-التعاون السعودي 14 نقطة

15-الباطن 14.

16- الحزم السعودي 11 نقطة.

وبهذا الفوز يواصل الاتحاد السعودي صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 32 نقطة، من أصل 14 مباراة.

وجاء لقاء بتواجد الدولي المصري احمد حجازي في صفوف الاتحاد، وهو اللقاء الأخيرة له مع فريقه، قبل الإنضمام لبطولة كأس أمم أفريقيا مع المنتخب الوطني.

تشكيل الاتحاد السعودي أمام الباطن:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: حمدان الشمراني، زياد الصحفي، أحمد حجازي، عبدالرحمن العبود.

خط الارتكاز: خالد السميري، برونو هنريكي.

الوسط الهجومي: رومارينو، إيجور كورنادو، عبدالعزيز البيشي.

قلب هجوم: هارون كمارا.

موعد مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيرة القاري منتخب نيجيريا، في الحادي عشر من يناير، في أولى لقاءات المجموعة الرابعة بالبطولة.

ويشارك المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا، للمرة الخامسة والعشرون من تاريخ البطولة، والتي غاب عنها الفراعنة في 8 نسخ، بسبب ازمات سياسية لمصر مع البلد المستضيف، وأزمات آخرى جاءت مانع أمام الفراعنة للمشاركة.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المنتخبات الإفريقية، الأكثر تتويج بالبطولة برصيد 7 نسخ، ويحل البلد المستضيف للنسخة الثالثة والثلاثون من البطولة "الكاميرون" في المركز الثاني برصيد 5 نسخ.