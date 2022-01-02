فى السابعة صباحا.. محافظ مطروح يقرر تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات اليوم

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ مطروح خالد شعيب تعطيل الدراسة، اليوم الأحد، بجميع مدارس المحافظة، عدا سيوة، وتأجيل امتحانات العملى التى كان من المقرر عقدها اليوم؛ نظرا لسوء أحوال الطقس، وتساقط الأمطار الغزيرة؛ حفاظا على سلامة الطلاب.





جاء ذلك فى بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بمحافظة مطروح، وفقا لما نشرته المحافظة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، فى السابعة صباح اليوم. وشهدت مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالى الغربى عدم استقرار فى الأحوال الجوية منذ مساء أمس السبت؛ حيث تكاثرت السحب المتوسطة والكثيفة والتى تسببت فى تساقط الأمطار الخفيفة خاصة على السواحل الشمالية، وازدادت حدة الرياح الشمالية الغربية العكسية، وازدادت كميات الأمطار المتساقطة صباح اليوم.

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