التموين تكشف حالات مصادرة ماكينات صرف الخبز

جدة - نرمين السيد - ‏أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية توجيها وزاريا للأجهزة الرقابية بالوزارة ومديرى المديريات فى كافة محافظات الجمهورية بمصادرة ماكينة ‏صرف الخبز بالمخابز البلدية فى حالة ضبط الماكينة فى أحد المخابز البلدية الأخرى أو السياحية أو الإفرنجية، أو حال استخدامها فى صرف سلع بدلا من الخبز.





وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن تلك ‏الإجراءات والتدابير المتخذه تأتى للحفاظ على الدعم المقدم للمواطن والذى توفر له ‏الدولة سنويا ما يقرب من 36 مليار جنيه للسلع التموينية، وكذلك 51 مليار جنيه لدعم الخبز. وأضاف ‏المتحدث الرسمى للوزارة، أن كافة المديريات التموينية ‏وقطاعات الرقابة طبقا لهذا التوجيه الوزارى ستتابع انتظام سير عمل المخابز البلدية والبالغ عددها حوالى 30 ألف مخبز للتأكد من تنفيذ هذه الاجراءات وتلك التدابير. وأشار إلى تسيير الحملات التموينية والرقابية لمتابعة انتظام عمل منافذ صرف السلع التموينية والتى يصل عددها إلى 38 ألف منفذ‏، مؤكدا أن تلك الإجراءات هدفها فى المقام الأول حرص الوزارة على توافر الخبز ‏للمواطنين واستقرار الحالة التموينية.‏

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