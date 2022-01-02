شعراوى يوجه باستمرار رفع الطوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

وأشار إلى تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار فى المحافظات التى سقطت فيها الأمطار سواء من الشوارع الرئيسية أو الفرعية.
وقال شعراوى إن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى تعطيل الدراسة اليوم الأحد فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء ومحافظة أسيوط، ومحافظة مطروح ماعدا مدارس سيوه لعدم سقوط أمطار بها.
وأكد التقرير سقوط أمطار غزيرة على طريق غارب/ الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، مع وجود رياح شديدة وطقس شديد البرودة وغلق طريق غارب/ الغردقة نتيجة الأمطار الغزيرة.
وأوضح التقرير توقف الأمطار على مدن شرم الشيخ وطور سيناء ونوبيع ورأس سدر ودهب وسانت كاترين وأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، مع طقس شديد البرودة على معظم أنحاء المحافظة، ونتج عن الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المحافظة، وانقطاع الكهرباء عن مدينتى طور سيناء وشرم الشيخ لمدة 4 ساعات، وقامت المحافظة بتشغيل الكهرباء فى شرم الشيخ على خط نويبع، واصلاح عطل الكهرباء على مدينة طور سيناء.
ونوه التقرير إلى أنه تم إغلاق طرق شرم الشيخ/ الطور، ومدينة رأس سدر حتى كمين عيون موسى، والطريق الساحلى من مدينة أبو رديس اتجاه مفارق كاترين مروريا لتجنب وقوع الحوادث، وتعمل كافة مرافق المحافظة بكفاءة ولا يوجد تأثير على الملاحة الجوية والمطار يعمل بكفاءة، والسلع الغذائية متوفرة.
وأضاف أن مدينة مرسى مطروح تعرضت لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وجارى رفع التراكمات، فيما توقفت الأمطار فى محافظة أسيوط مع وجود طقس شديد البرودة مع نشاط كبير للرياح.
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