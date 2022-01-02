المحمول والساعات الذكية والسماعات الالكترونية.. محظورات على طلاب الجامعات بالامتحانات

بدأ ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول على مستوى الجامعات الحكومية. ننشر قائمة من المحظورات على الطلاب خلال الدخول إلى قاعات الامتحانات. 1- غير مسموح الدخول إلى قاعة الامتحان بأى مادة علمية سواء كتاب أو مذكرات لها علاقة بالمقرر . 2- غير مسموح الدخول إلى قاعات الامتحانات بأجهزة المحمول. 3- غير مسموح دخول قاعات الامتحانات بالساعات الذكية . 4- غير مسموح دخول قاعة الامتحانات بالسماعات الالكترونية لاعتبارها من وسائل الغش. 5- يحظر على الطلاب الكلام أثناء الامتحان أو القيام بأى عمل فيه إخلال بنظام الامتحان. 6- يحظر على الطلاب تداول الاقلام والمستلزمات الشخصية داخل قاعات الامتحانات

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