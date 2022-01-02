/669715/آية-مدني-توجيهات-الرئيس-بإنشاء-مجمع-لإنتاج-الأطراف-الصناعية-نقلة-نوعية-للإعاقة-الحركية

قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر تتضمن توطين التصنيع والتدريب والتأهيل والاستعانة بالخبرات الأجنبية، يعتبر نقلة نوعية لذوي الإعاقة الحركية.

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وأضافت مدني ،في بيان لها، أن توجيه الرئيس بإعداد قاعدة بيانات شاملة بأعداد ذوي الإعاقة الحركية ودمج تخصصات الأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي بمناهج الكليات العلمية، أمر هام جدًا ومن شأنه أن يساعد على تقديم خدمة طبية متكاملة وعالية المستوى لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين من ذوي الإعاقة الحركية بالإضافة إلى أن هذه القرارات ستساعدهم على الاندماج في المجتمع.

آية مدني: الرئيس السيسي دائما ما يبهرنا بتوجيهات وقرارات جديدة

وأشادت مدني، بهذه التوجيهات للرئيس السيسي، مؤكده أن الرئيس دائما ما يبهرنا بتوجيهات وقرارات جديدة من شأنها الرفع من قيمة وكرامة الإنسان المصري وتضع مصلحة المواطن المصري دائمًا في المقدمة بمختلف الفئات والطبقات والتوجهات.

مجمع صناعي للأجهزة التعويضية

وكان قد وجه الرئيس السيسي، بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لإنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر، وذلك لنقل التكنولوجيا وامتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالي الجودة في إطار المنظومة الجديدة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر، وتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقاً لأحدث المعايير الدولية، بما يساعد على تحقيق الهدف المنشود بتقديم حزمة موحدة ومتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية على أساس علمي سليم، سعياً نحو رفع المعاناة عنهم، وتمكينهم وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع.

كما وجه الرئيس بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة التي أنشأتها الدولة مؤخراً في إطار سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح المجمع الصناعي المزمع إنشائه لإنتاج الأطراف الصناعية.