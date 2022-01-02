شهدت مدينة كيب تاون اليوم حريق في برلمان جنوب إفريقيا حيث أظهرت صور تم التقاطها تصاعد ألسنة اللهب من سطح المبنى، كما شوهد عمود من الدخان يتصاعد من مسافة بعيدة، ولم يستدل حتى الأن ما إذا كان أحد بداخل مبنى البرلمان، وفق ما ذكرت "رويترز" وكالة الأنباء العالمية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد جين بيير سميث، عضو لجنة بلدية كيب تاون المسؤول عن السلامة والأمن بالبرلمان الجنوب إفريقي، إن الحريق شبّ في الطابق الثالث للمبنى موضحا أن النيران اشتعلت في الأسطح، وأن مبنى مجلس النواب يحترق أيضا.

نشوب حريق بمبنى برلمان جنوب إفريقيا

وأشارت تقارير أولية إلى نشوب الحريق في بدايته بمنطقة المكاتب ثم امتد لصالة الرياضة، بينما أظهرت لقطات تلفزيونية انتشار أجهزة الطوارئ في مكان الحادث للسيطرة على الحادثة، وهو ما أكده سميث قائلا إن هناك ست عربات إطفاء ونحو 36 من رجال الإطفاء، يعملون على إخماد الحريق في الوقت الحالي.

مصر تعزي جنوب أفريقيا في وفاة رئيس الأساقفة ديزموند توتو

على جانب أخر أكدت مصر خلال بيان الصادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين أن رئيس الأساقفة ديزموند توتو كان، وبلا شك، رمزاً ساطعاً للكفاح ضدّ نظام الفصل العنصري ومن أهم المناضلين في العالم من أجل حقوق الإنسان الحرية، وسيبقى مخلداً بمكانته البرّاقة في التاريخ بما منحه دوماً من نموذج لمكافحة كل أنواع العنصرية مع إعلاء قيم الديمقراطية والحريّة، لافتًا إلى أن ما قدمه في حياته هو بمثابة درس دائم للإنسانية في الإصرار والتسامح ودعم السلام ورفض كل أنماط العنصرية والتعصُب وعدم المساواة.

كما توجهت مصر بصادق التعازي والمواساة، لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة، ولأسرة المُناضل الراحل مؤكدةً على أن مسيرة كفاحه السلمي ضد كافة أشكال التمييز والعنصرية ستظل تُمثل مصدر إلهام لا ينضب لكافة شعوب العالم.