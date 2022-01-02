سقطت ملابسها أمام الجمهور.. لحظة تعرض مايلي سايرس لموقف محرج علي المسرح (فيديو)

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يتعرض العديد من الفانين لمواقف محرجة أثناء وجودهم علي المسرح، حيث تعرضت الفنانة مايلي سايرس لموقف محرج أثناء وجودها علي المسرح في إحدى حفلاتها.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل الموقف المحرج التي تعرضت له مايلي سايرس على المسرح وذلك خلال السطور القادمة.

موقف محرج لمايلي سايرس

تعرضت الفنانة العالمية مايلى سايرس إلى موقف محرج أثناء حفلها الذى أقيم ضمن احتفلات رأس السنة، وذلك اثناء تواجدها على خشبة المسرح فى نيويورك.

وأثناء اندماج مايلى سايرس فى الغناء ورقصها على المسرح سقطت ملابسها العلوية، ولكن سرعان ما تداركت النجمة العالمية الموقف، وامسكت بملابسها وغادرت المسرح لارتدجاء ملابس اخرى علي الفور.

معلومات عن مايلي سايرس

ولدت مايلى سايرس فى 22 نوفمبر 1992 في الولايات المتحدة تحديدا في "تينسي" واسمها الحقيقي هو "ديستني هوپ سايرس" وهي الأخت الوسطى بين أختين وأخين.

بداية مايلي سايرس

بدأت حياتها مايلي سايرس بالتمثيل وقد أطلق الجمهور والناس عليها اسم "سمايلي" بمعنة الفتاة المبتسمة وقد قررت حينها تغيير اسمها إلى مايلي نسبة إلى ما لقبها الناس به.

عرفت مايلى سايرس بمسلسلها الشهير "Hannah Montana" في عمر 11 عام، وهو من إنتاج قناة ديزني وقد شاركها والدها "بيلي راي سايرس" في دور والدها بالمسلسل، ومنه باعت حوالي 18 مليون ألبوم.

بدأت مايلى سايرس مشوار الغناء عندما كانت تبلغ من العمر 8 سنوات، وحصدت العديد من الجوائز كما أن إحدى ألبوماتها قد فاز بالمركز الثاني على المستوي العالمي.

الصديقة المقربة لمايلي سايرس

أما على الصعيد العاطفي ارتبطت مايلي سايرس بعارض الأزياء جاستن غاستون وانفصلا في عام 2009م.

وعلى جانب آخر، قالت مايلي سايرس خلال لقائها بأحدى المجلات الأمريكية أن سبب اتخاذها لقرار تأجيل الإنجاب يتعلق بقضايا بيئية عالمية، وأنها تؤثرعلى حياة الملايين من البشر على كوكب الأرض.

كما أوضحت مايلي سايرس، أن التأثيرات الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي وضعف الجهود التي تبذلها المجتمعات الدولية لمواجهة تلك التحديات، هو السبب الرئيسي وراء تأخيرها قرار الإنجاب بشكل كبير.

ووصفت سايرس الممارسات التي يتخذها البعض تجاه البيئة بالإانتهاكات التي تواجه النساء في مجتمعاتنا، قائلة:” نحن نستمر في تلك السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة، ونتوقع ألا يؤثر ذلك على إنتاجيتها ومدى صلاحيتها لتكون مكانًا صالحًا للعيش”.

وأردفت مايلي سايرس:”لا يمكن التفكير في إنجاب أطفال أصبح مستقبلهم مهددًا بتلك المخاطر، مؤكدة أن هناك المزيد من الأشخاص الذين يفكرون بالطريقة ذاتها أيضًا”.

أعمالها الخيرية

خلال مسيرتها الفنية، غنت سايريس في العديد من الأغاني الخيرية مثل: "جست ستاند أب!" و"سيند إت أون" و"إيفريبودي هورتس" و"نحن العالم 25 لهايتي". وتزور معجبيها المرضى في المستشفيات على مدار السنين.

وتعتبر من أشد الداعمين لمركز مدينة الأمل الطبي الوطني في كاليفورنيا، حيث حضرت حفلات خيرية في أعوام 2008 و2009 و2012.

أظهرت سايريس دعمها لحركة حياة السود مهمة من خلال المشاركة في نشر القضية على وسائل التواصل الاجتماعي، وارتداء كمامة مكتوب عليها حياة السود مهمة، وحضور الاحتجاجات التي أعقبت مقتل جورج فلويد.