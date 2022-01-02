/669722/ريهام-أيمن-تكشف-للمرة-الأولى-عن-أوجه-أبنائها-صور

دائمًا ما كانت تحرص الفنانة ريهام أيمن وزوجها الفنان شريف رمزي على إحجاب وجوه أبنائهم من الظهور على السوشيال ميديا بالصور التذكارية التي يلتقطونها.

دوت الخليج يستعرض أوجه أبناء الفنانة ريهام أيمن وزوجها شريف رمزي.

الظهور الأول لأولاد شريف رمزي وريهام أيمن

ولكن لم يلبث الأمر طويلًا، حتى كشفت ريهام اليوم عن أوجه أطفالها، من خلال نشرها صورة تجمعها بهم وبزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وعلقت عليهم قائلة: "أول يوم في السنة.. يوم عائلي، كل عام وأنتم بخير وسنة سعيدة عليكم وعلى حباييكم".

ريهام أيمن تشارك متابعيها تفاصيل رحلتها بالكريسماس

وسبق وأن شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها صورًا مع زوجها شريف رمزي، وأبنائها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" من باريس.

وظهرت ريهام أيمن وهي تقضي عطلتها في الكريسماس، مما نال إعجاب متابعيها.

وكان الفنان شريف رمزي، هنأ زوجته الفنانة ريهام أيمن، بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر صورًا تجمعه بهاعبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".

كما علق شريف رمزي عليها: "دايماً بنتقد الناس اللي بتكتب لبعض رسايل علي السوشيال ميديا لكن إنتي تستاهلي اني اقولك بحبك قدام الناس كلها وأعرفهم انك أحلى وأجمل أم وست وزوجة في العالم، كل سنة وأنتي طيبة وعقبال مليون سنة يا حبيبتي️".

ريهام أيمن الممثلة المصرية، هي زوجة الفنان شريف رمزي وطليقة الفنان عمر حسن يوسف، ومن أشهر أعمالها مسلسل «حكايات بنات».

السيرة الذاتية لريهام أيمن

الفنانة المصرية الشابة ريهام أيمن ولدت في التاسع عشر من شهر نوفمبر في عام 1988 ولذلك فهي تبلغ من العمر 32 عام وبرجها الفلكي هو برج العقرب، بدأت حياتها الفنية وهي صغيرة من خلال تقديم بعض الإعلانات التجارية ثم الغناء وأخيراً قامت بالتمثيل وقدمت عدة أعمال فنية متنوعة ومن أبرز الأدوار التي قدمتها هو دورها في مسلسل “حكايات بنات” مع النجمة صبا مبارك، تمت خطبتها من الفنان عمر حسن يوسف ولكنهما لم يستمرا طويلاً، تزوجت بعد ذلك من الفنان شريف رمزي عام 2015 ورزقت منه بولد هو رمزي وبنت هي ليليا.

البداية الفنية لريهام أيمن

الفنانة المصرية الشابة ريهام أيمن بدأت مسيرتها الفنية عندما رشحها الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز ابن الفنان القدير الراحل محمود عبد العزيز لتقدم دور في مسلسل “محمود المصري” والذي يقدم بطولته والده لتكون أول مشاركة فعلية لريهام في التمثيل من خلال هذا المسلسل والذي تم عرضه في عام 2004، ثم بدأت تشارك في السينما والتليفزيون فقدمت دور متميز في مسلسل “حكايات بنات” الجزء الأول عام 2012، كما تألقت في فيلم “صرخة نملة” مع الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة رانيا يوسف والذي تم عرضه في عام 2011، شاركت بعد ذلك في مسلسل “خرم إبرة” مع النجم عمرو سعد والذي تم عرضه في عام 2012، وكان آخر أعمالها الفنية هو دورها في مسلسل “العراف” والذي تم عرضه في عام 2013 مع الزعيم عادل إمام، وقد أعلنت ريهام تفرغها لبيتها وأولادها وغيابها مؤقتاً عن الساحة الفنية.

ريهام أيمن وشريف رمزي

تزوجت الفنانة ريهام أيمن من الفنان المصري الشاب شريف رمزي وذلك بعد أن أعلن طلاقه من ابنة حسين فهمي وميرفت أمين، تزوجا في 15 مايو عام 2015 ورزقت منه بابنها رمزي وابنتها ليليا، أكد شريف رمزي أن زواجه من ريهام هو أغرب قصة حب وزواج في تاريخ الوسط الفني، وأوضح أنه ظهر معها من قبل في مسلسل “العراف” مع الزعيم عادل إمام، وجاء ذلك من خلال حوار معه في أحد اللقاءات التلفزيونية، كما صرح أن ريهام اعتزلت الفن مؤقتاً وذلك بعد أن رزقت بابنها رمزي فقد قررت بعدها ترك الوسط الفني لوقت قصير لكي تتفرغ لحياتها الأسرية.