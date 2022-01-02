الأرصاد: طقس الأحد بارد على كافة الأنحاء وأمطار غزيرة شمالًا

/669724/الأرصاد-طقس-الأحد-بارد-على-كافة-الأنحاء-وأمطار-غزيرة-شمالا

درجات الحرارة اليوم، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس فى المحافظات لتحديد النوعية الأنسب من الملابس لارتدائها فى ظل انخفاض درجات الحرارة.

دوت الخليج

ولأيام شهدت البلاد خلال الآونة الأخيرة انخفاض نسبي فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وعدد من مدن القناة.

درجات الحرارة فى المحافظات الأحد

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت خلال الأيام الماضية انخفاض درجات الحرارة فى أغلب محافظات الجمهورية وعلى الوجه البحري أيضًا، وسقوط أمطار على كافة الأنحاء.

وتحسبًا لسقوط أمطار، نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من سقوط أمطار محتملة اليوم على الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

ونشير فى السطور التالية درجات الحرارة فى المحافظات والتى من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية.

طقس الأحد فى مختلف محافظات الجمهورية

درجات الحرارة فى المحافظات اليوم وفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:-

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة

سوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة

قنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة

أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 17 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 17 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 18 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 العظمى 18 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 18 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 17 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 18