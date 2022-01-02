رسمياً.. القضاء يعيد العامري فاروق لمنصب نائب رئيس الأهلي

/669725/رسميا-القضاء-يعيد-العامري-فاروق-لمنصب-نائب-رئيس-الأهلي

أعلنت محكمة القضاء الإداري صباح اليوم الأحد، في الدعوى القضائية المقامة من العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ، والتي طالبت بإلزام كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية، بإعلان فوزه بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقررت محكمة القضاء إلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت يوم ٢٦ نوفمبر الماضي، والتي شهدت تجميد فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي الاهلي.

الجدير بالذكر ان حسم العامري فاروق، مقعد نائب رئيس النادي الأهلي لدورة جديدة بداية من 2021 وحتى 2025.

العامري فاروق

وتواجد العامري فاروق على منصب نائب الرئيس منفرداً ولم يتواجد أي مرشح أخر في هذا المنصب، وكان لابد ان يتم الحصول على 25% من أعداد الناخبين.

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي برئاسة المستشار أحمد عوض، بحصول العامري فاروق على 25% من أعداد المصوتين.

وتواجد عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي من فروع مدينة نصر والشيخ زايد وأكتوبر، وتم توفير عدد كبير من الأتوبيسات من أجل نقل الأعضاء بسلاسة شديدة.

محمود الخطيب

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي خلال الفترة من 2021 وحتى 2025 بفوز محمود الخطيب باكتساح كامل على منافسة خالد سليمان أبو العلا.

وحصد محمود الخطيب عدد 19307 صوتا، مقابل 2820 صوتا لخالد سليمان أبو العلا.

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي أن أعداد الحضور كان 22454 عضواً، وكانت الأصوات الصحيحة 22000، بينما كانت الأصوات الباطلة 2820

وكان العامري فاروق العامري قد ضمن مقعد النائب بالحصول على 25% من أعداد الحاضرين للتصويت، وكانت المنافسة شرسة على منصب أمين الصندوق وفاز خالد مرتجي بهذا المنصب بصعوبة شديدة.

وتواجد عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي بفروع الشيخ زايد وأكتور ومدينة نصر، وكان هناك توفير عدد كبير من الأتوبيسات لنفل الأعضاء بسهولة شديدة بسبب التكدس الكبير داخل وخارج مقر النادي الأهلي.