سلمى أبو ضيف أحدث المنضمين لمسلسل «راجعين يا هوا» بطولة خالد النبوي

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دوت الخليج يرصد تعاقد الفنانة سلمى أبو ضيف على بطولة مسلسل «راجعين يا هوا».

هنا شيحة تنضم لأبطال راجعين يا هوا

كما سبقت وأعلنت هنا شيحة عن انضمامها لأبطال المسلسل بنشرها صورة للسيناريو، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت قائلة: "راجعين يا هوى.. رمضان 2022 بإذن الله".

وتعيد شركة أروما ستوديوز الكاتب الكبير أسامة عكاشة للمنافسة الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل «راجعين يا هوا».

ويعد مسلسل «راجعين يا هوا» من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

أبطال مسلسل راجعين يا هوا

ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، هنا شيحة والعمل من إنتاج شركة أروما

على الصعيد الآخر، وجهت خياطة تدعى هالة سمير، اتهامًا للاستايلست ياسمين عيسى، بعدم دفع أجر تعديل فساتين كل من النجمة منة شلبي، الفنانة السورية كندة علوش والفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، والتي صممت لهم من أجل حضور الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي لعام 2020.

سلمى أبو ضيف في ورطة بسبب فساتين مهرجان الجونة

وكتبت هالة سمير عبر حسابها الشخصي بـموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "يا بنات لو سمحتم ساعدوني إني أوصل صوتي لكندة علوش.. إحنا اللى ضبطنا الفساتين بتاعة كندة ومنة شلبي وسلمى أبو ضيف، السنة اللي فاتت 2020، واتصلت علينا واحدة اسمها ياسمين عيسى ستايلست، وطلبت إننا نضبط الفساتين للفنانين علشان مهرجان الجونة، واشتغلنا 48 ساعة مُتواصلة غير إننا رايحين جايين من الشيخ زايد وجاردن سيتي والرحاب وراء الفنانين، وفي الآخر أخدت الفساتين ومدفعتش حق التظبيطات".

وتابعت: "احنا متأكدين أن مدام كندة علوش وسلمى أبو ضيف ومنة شلبي معندهمش علم، لأنهن شخصيات محترمات جدا.. لو سمحتم ده تعب عُمال اشتغلت.. أرجوكم وصّلوا صوتي لكندة علوش ومنة شلبي وسلمى أبو ضيف.. بقالنا سنة بتقول هدفع الفلوس ومش بتدفع، وفعلوا الهاشتاج ياسمين عيسى أكلت حق العمال".

السيرة الذاتية لسلمى أبو ضيف

ممثلة وعارضة أزياء مصرية ولدت في القاهرة سنة 1994، أثناء دراستها بالمدرسة قدمت عددا من المسرحيات، شاركت في العديد من الأعمال الفنية بالمدرسة ، تخرجت من كلية الإعلام، لم يكن الفن ودخول هذا العالم يشغلها كثيرا حتى دعتها إحدى صديقاتها لتحضر جلسة تصوير لأحدى العلامات التجارية التي تعرض على الإنترنت.

أصبحت موديل إعلانات وعملت بمجال الموضة وعروض الأزياء ، أول عمل لها كموديل في بوتيك ( EGO ) وكانت أهم خطوة لها لتظهر لوسائل الإعلام ويتعرف عليها المخرجين و المنتجين والجمهور أيضا، حصلت على فرصة لتصبح موديل إعلانات لصالح شركة تبيع أدوات التجميل ( مايبيلين ) ، عملت بالإذاعة كمذيعة بالراديو، قامت ببطولة فيديو كليب ( شيروفوبيا ) سنة 2016م لفرقة ( مسار إجباري )، سنة 2017م كان أول وقوف لها أمام الكاميرات من خلال دور علياء في مسلسل حلوة الدنيا مع الفنانة هند صبري والفنان ظافر العابدين إخراج حسين المنباوي و تأليف إنجي القاسم وتامر حبيب، أيضا حصلت على دور في نفس العام بمسلسل لا تطفئ الشمس بطولة الفنانة الكبيرة ميرفت أمين و محمد ممدوح