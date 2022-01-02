وزير الرى يتابع منظومة التحكم بآبار المياه الجوفية فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى مع محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية بالمحافظة، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم فى آبار المياه الجوفية بالمحافظة.





كما بحث الجانبان سبل تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بنطاق محافظة الوادى الجديد، وإدارتها بالشكل الذى يخفف من الازدحامات المائية ببرك الصرف الزراعى، والاستفادة من هذه المياه لتنفيذ مشروعات تنموية عليها.

وأكد وزير الرى قيام الوزارة بتطوير ورفع كفاءة المعدات والأوناش التابعة للوزارة بنطاق محافظة الوادى الجديد، والتأكيد على جاهزيتها للتعامل الفورى مع أعمال الصيانة الطارئة أو الدورية لآبار المياه الجوفية بالوادى الجديد، بما يضمن استدامة تشغيلها والحفاظ عليها.

وأشار الدكتور عبدالعاطى إلى أنه تم مؤخرا ولأول مرة، تزويد 15 بئرا جوفيا بالوادى الجديد بخاصية التحكم الذاتى، ويجرى تزويد ذات الخاصية فى 4 آبار أخرى.. موضحا أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الرى ومحافظة الوادى الجديد، حيث تم تركيب أجهزة رصد وتحكم ل19 بئرا، يتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيا عن بعد من غرفة تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

وأوضح أن هذه الآلية تضمن سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار بهدف الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، الأمر الذى يسمح بتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والاستخدام الرشيد لها، خاصة أن المياه الجوفية العميقة فى مصر هى مياه غير متجددة، مشيرا إلى أهمية مواصلة التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار فى إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى، مع التوسع فى التحول لاستخدام نظم الرى الحديث، بديلا عن الرى بالغمر، الأمر الذى يؤدى لترشيد الاستخدامات المائية وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

وقال إنه تم استخدام مقياس الرطوبة فى عدة مواقع بالوادى الجديد، وربطها بمنظومة التحكم، والتى تقوم بنقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارعين بشكل فورى عن طريق رسائل نصية على الهواتف المحمولة، لتمكينهم من تحديد الموعد الأمثل لبدء وإنهاء عملية الرى، الأمر الذى يسهم فى رفع كفاءة عملية الرى وترشيد استخدام المياه والطاقة وتحسين جودة المحاصيل، بالإضافة لتحقيق التحكم الكامل فى المنظومة المائية من خلال ربط عملية الرى بالأراضى الزراعية بمنظومة تشغيل الآبار الجوفية.