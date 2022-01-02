مطروح ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لمواجهة الطقس السىء

جدة - نرمين السيد - رفعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية التابعة للمديرية فى نطاق المحافظة، فى إطار الاستعدادات لمجابهة الأحوال الجوية السيئة، وتنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ومحافظ مطروح خالد شعيب، برفع درجة الاستعداد فى أثناء فترة سوء الأحوال الجوية.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور أحمد البلتاجى - فى بيان اليوم - أنه قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال أية حالات قد ترد، وتجهيز فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات، والتأكد من توفر الأدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات كافية، وتوافر كميات من أكياس الدم بمختلف الفصائل بالمستشفيات. وأضاف البلتاجى أنه تم التأكد من زيادة الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة بالمستشفيات، وتوفير عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية لحالات الطوارئ، والتأكد من تواجد أطباء وفنيين بأقسام الأشعة والمعمل وبنك الدم خلال فترة رفع درجة الاستعداد. وأشار إلى أن غرفة الأزمات بالمديرية ستكون فى حالة انعقاد دائم على مدار اليوم، برئاسة وكيل الوزارة والإدارات المعنية، مؤكدا جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال على مدار الساعة للتعامل مع أية حالات قد ترد إلى المستشفيات.

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