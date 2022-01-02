وأضاف شعبان أن هناك لجنة من وزارة التضامن الاجتماعى توجهت على الفور لمقر الدار للتأكد من حقيقة الأمر، حيث تبين أن الابن "ت. س." أتم الـثمانية عشر عامًا من عمره، وترك الدار برغبته ووقع إقرارًا بخط يده يفيد برغبته فى الانفصال عن الدار نهائيا وعدم العودة إليها مرة أخرى، هذا بالإضافة إلى أنه سبق له المبيت أكثر من مرة خارج الدار، وتم توجيه اللوم له أكثر من مرة من قبل القائمين على الدار.
وأشار مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى إلى أن الابن "ت.س." يقيم خلال هذه الفترة مع أحد أصدقائه بمنطقة المعادى، حيث تم التواصل معه من قبل الوزارة واستدعاؤه لمناقشته فى قراره، وبحث إمكانية عودته للدار مرة أخرى فى ضوء تحقيق المصلحة الفضلى له.
ووقع الابن "ت.س." على إقرار يفيد بالتزامه بتعليمات الدار حال عودته للدار مرة أخرى، وتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة لمتابعة هذا الأمر، خاصة أن الدار يتواجد بها 12 ابناً فى مراحل التعليم المختلفة بداية من المرحلة الاعدادية مرورا بمرحلة الثانوية انتهاء بالمرحلة الجامعية، ومنهم أبناء فى كليات مرموقة، ويحظون بكافة أوجه الرعاية من قبل القائمين على الدار، ولا صحة لما تم تداوله بأن هناك سوء معاملة يتعرضون لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن توضح حقيقة طرد دار رعاية أيتام لأحد أبنائها فى المهندسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.