فيتش سوليوشنز: نمو متوقع للطبقة المتوسطة فى مصر خلال السنوات المقبلة

جدة - نرمين السيد - قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمتابعة ورصد أحدث توقعات وكالة "فيتش سوليوشنز" حول معدل النمو فى الإنفاق على الغذاء فى مصر، حيث يتوقع تقرير الوكالة أن يظل معدل النمو فى الإنفاق على الغذاء (بالعملة المحلية) قويًا ولكنه يتباطأ قليلاً ليصل إلى 9.5٪ فى عام 2022، منخفضًا من 11.3٪ فى عام 2021 و12.0٪ فى عام 2020، ومن المتوقع أن يشكل الإنفاق على مجموعة الخبز والأرز والحبوب ومجموعة اللحوم والدواجن نحو 52٪ من إجمالى الإنفاق فى سوق الغذاء المصرى خلال عام 2022.





وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على الغذاء خلال الفترة (2022 - 2025) بمعدل نمو سنوى يبلغ 10.3٪، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع الإنفاق بالقيمة الاسمية من 779.5 مليار جنيه مصرى ( بما يعادل 47.8 مليار دولار أمريكى) فى عام 2022 ليصل إلى 1027.9 مليار جنيه مصرى (بما يعادل 60.7 مليار دولار أمريكى) عام 2025.

كما تتوقع الوكالة أن أداء القطاع العائلى فى مصر سيكون أفضل خلال السنوات الـ 5 المقبلة مدفوعًا بانخفاض التضخم والاستقرار السياسى، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنمو الطبقة المتوسطة فى مصر بدرجة كبيرة خلال السنوات القادمة؛ حيث من المتوقع أن تمثل نسبة الأسر التى لديها دخل سنوى متاح (أكثر من 10 آلاف دولار أمريكى) نحو 11.4٪ من إجمالى الأسر فى عام 2025 مقابل 5.6٪ خلال عام 2022، الأمر الذى يشير إلى أن هناك فرصًا كبيرة لمصنعى الأغذية الذين يركزون على المنتجات الغذائية غير الأساسية بما فى ذلك الأغذية المعبأة والحلويات واللحوم (المعبأة).

وأشارت الوكالة إلى أن شركات الأغذية والمشروبات لديها حاليًا فرصة لدخول السوق المصرى أو تعزيز وجودها الحالى للاستفادة من آفاق النمو القوية على المدى الطويل بعد سنوات من ارتفاع التضخم، وأضافت الوكالة أن الاستقرار الاقتصادى النسبى فى مصر يعد بمثابة إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب فى مجال الغذاء.

وقد أعرب المستثمرون الأجانب عن اهتمامًا متزايدًا بعمليات الدمج والاستحواذ؛ مما يعكس تحسن الوضع الاقتصادى لمصر، فخلال السنوات الأخيرة شهدت مصر بالفعل زيادة طفيفة فى الاستثمار؛ حيث أعلنت شركات الأغذية والمشروبات الكبرى مثل Kellogg’s وCargill وPepsi وCoca-Cola وKraft Heinz عن خطط استثمارية طموحة.