استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول إنجازات الوزارة خلال عام ٢٠٢١ فى مجال تحسين نوعية الهواء والمياه، والتى شهدت خلال هذا العام تطورا ملحوظا، وخاصة محطات الرصد اللحظة لنوعية الهواء وبرامج تحسين نوعية المياه ومعالجة الصرف الصناعى لعدد كبير من الشركات وذلك كما يلى:

رصد جودة الهواء : يهدف إلى رصد مستويات ملوثات الهواء المحيط وكذلك إنبعاثات المنشآت وعوادم المركبات ومستويات الضوضاء المختلفة، ويتكون محور الرصد البيئي مما يلي:

الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط: زيادة محطات الشبكة لتبلغ 114 محطة رصد خلال عام 2021 موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية

الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية:

زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 85 منشأة صناعية بعدد 418 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية

• تجرى أعمال تفعيل بنود بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وكالة الفضاء المصرية( EgSA ) وجهاز شئون البيئة (EEAA) بشأن التعاون فى استخدام تكنولوجيا الفضاء في رصد التغيرات المناخية والبيئية.

البدء فى إعادة تفعيل لجنة الكود المصري لعمليات الرصد البيئي : وذلك بهدف بحث إجراء أعمال فحص طرق القياس المختلفة وآليتها لوضع الأسس اللازمة لتوحيد طرق القياس بين الجهات القائمة على عمليات الرصد البيئي، وضم جميع محطات رصد ملوثات الهواء المحيط على مستوى الجمهورية والتابعة للجهات المختلفة تحت مظلة شبكة قومية واحدة لإجراء عمليات رصد لملوثات الهواء بشكل موحد.

جهود وزارة البيئة فى مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2021

تتوالى نجاحات وزارة البيئة فى إدارة ملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلامياً "بالسحابة السوداء عاماً بعد عام، فقد أستطاعت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء وتحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية بالوعي وتقديم الدعم الفني للأهالي والمزارعين، وقد تم خلال هذا العام ما يلى:

• ارتفاع الكمية المستهدفة لتجميع قش الأرز إلى ( 500 ) ألف، وقد تم رصد تجميع ( 622.736) طن قش أرز بنسبة 120% من المستهدف بمواقع التجميع التي وصلت إلى (700) موقع لتجميع قش الأرز. وانخفض عدد محاضر حرق قش الأرز إلى 148 محضر هذا العام.

• تكثيف حملات فحص عوادم المركبات خلال منظومة مواجهة السحابة السوداء للتقليل من الإنبعاثات الملوثة للهواء، حيت وصل إجمالى عدد المركبات التى تم فحصها بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى حوالى 14 ألف مركبة.

• وصل عدد المقالب التى قامت لجان المتابعة الدورية بمتابعتها إلى عدد 204 مقلب بمحافظات المنظومة.

• التفتيش على مايقرب من 7000منشأة صناعية متنوعة النشاط والحجم ما بين منشأة صغيرة ومتوسطة، وبالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية .

• وصل عدد الندوات واللقاءات الجماهيرية التى تم تنفيذها هذا العام إلى ما يقرب من 15000 نشاط توعوى.

الحماية من الضوضاء:

١-تم إصدار قرار بتوقيتات غلق المحلات التجارية والورش بناءاً على العرض على مجلس الوزراء بشأن نتائج رصد مستويات الضوضاء البيئية

2-أعمال الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية: -

• تم خلال عام 2021 استكمال برنامج رصد مستويات الضوضاء البيئية من خلال زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 38 محطة رصد موزعة على محافظات القاهرة الكبرى وعواصم بعض المحافظات (27 محطة بالقاهرة الكبرى 11، محطة بالمحافظات.

• الاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في إصدار المواصفات القياسية المصرية الخاصة بمجال الصوتيات .

• المشاركة في إعداد المواصفات القياسية المصرية الخاصة بكل من الصوتيات ، وإستدامة المدن والمجتمعات.

برنامج فحص عادم المركبات على الطرق :

• تنفيذ حملات (كمائن ثابتة ومتحركة) بمتوسط عدد (10) حمله أسبوعية مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالشوارع والميادين .

• فحص عدد 14435 مركبة سولار ، اجتاز الفحص منها عدد 9305 مركبة بينما لم يجتاز الفحص عدد 5130 مركبة .

برنامج إعادة فحص المركبات غير المطابقة بمقر المركز الفنى :-

• إجمالى عدد المركبات التى تم فحصها خلال عام ٢٠٢١ بالمركز الفنى لعادم المركبات 2581 مركبة سولار وبنزين إجتاز الفحص منها عدد 1870 مركبة بينما لم يجتاز الفحص عدد 711 مركبة.

• تم استكمال الإجراءات القانونية لعدد 1374 مركبة غير مطابقة.

برنامج فحص أتوبيسات هيئة النقل العام: -

• يتم تنفيذ برنامج سنوي لفحص جميع الأتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة .حيث تم خلال عام ٢٠٢١ ،فحص أسطول أوتوبيسات لعدد 19 جراجات ،وذلك طبقا للخطة الزمنيه المعدة مسبقا .

• تم فحص جراج المركبات الملاكى التابعة للهيئة بإجمالى ٢٤٠ مركبة.

أعمال التشجير :

• الانتهاء من انشاء مشتل على مساحة 5 فدان بمدينه الخارجة بمحافظة الوادى الجديد

• الانتهاء من اعمال تشجير منطقة التبين بعدد 3000 شجرة من الاشجار التى لها قدرة على خفض الملوثات

• تقديم الدعم البيئى بالاشجار بعدد 20 الف شجرة وشتله للمدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات الاهلية والاحياء.

• البدء فى أعمال تطوير ورفع كفاءة المشتل المركزى بالقاهرة الجديدة ليكون المصدر الرئيسى لإنتاج الاشجار والشتلات.

• وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، دعمت وزارة البيئة عدد من محافظات الجمهورية بحوالى 106 ألف شجرة مثمرة.

تحسين نوعية المياه :

• تم انشاء عدد22 محطة رصد لحظى لرصد نوعية مياه نهر النيل والبحيرات من خلال منظومة معلوماتية.

• رصد نوعية مياه نهر النيل وفرعيه من خلال عدد ٦٩ موقع رصد على نهر النيل، و3 نقاط (من بحيرة ناصر).

• الانتهاء من إعداد الدليل الإرشادى لرصد نوعية المياه بالمشاركة مع الوزارات المعنية.

• تنفيذ برامج قومية للرصد الساحلى والبحيرات لرصد مستويات جودة مياه البحيرات بغرض المساعدة في دعم خطط التنمية لتلك البحيرات.

• متابعة أعمال الرصد لنوعية المياه للبحيرات وايضا الرصد للبحر الأحمر والمتوسط وخليجى السويس والعقبة.

• انتهاء شركة سكر ابو قرقاص بمحافظة المنيا من تنفيذ خطة الاصحاح البيئي التى تتضمن مشروع تركيب مجفف الفيناس بطاقة تصميمية تصل الي 75 طن/ يوم ، بتكلفة 91 مليون جنية. ، وقد أظهرت المعاينات عدم وجود اي اثر لسائل الفيناس في مياه الصرف مما ادي الى تحسن ملحوظ في نوعية مياه الصرف السائل للمنشأة التي تقوم بالصرف غير المباشر علي مصرف اتليدم.

• كما أنه جارى تنفيذ مشروع لإعادة استخدام المياه بمصنع سكر أرمنت

الموقف التنفيذي للمنشآت التي تقوم بالصرف علي خليج السويس :

• تم انشاء محطات معالجة الصرف الصناعي للمنشأت البترولية التي تقوم بالصرف علي خليج السويس.

• متابعة التركيب والتشغيل التجريبى لمحطات معالجة الصرف الصناعي لعدد من شركات البترول بنطاق محافظات جنوب سيناء والسويس والبحر الاحمر بإستثمارات بيئية تصل الى ٦مليار جنيه .

• الانتهاء من مشروعات شركات النصر للبترول والسويس للزيت و بتروجلف والأمل للبترول خلال الربع الأول من عام 2022 .

• محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالسويس:

تهدف هذه المحطات إلى تحسين نوعية مياه الصرف المعالج واعادة استخدامه، وفى هذا الصدد تم تنفيذ الأتى:

١- محطة عتاقة القديمة وتوسعاتها: يتم اعادة استخدام المياه لبعض المنشآت الصناعية.

٢- محطة كايروماتك ، حيث يتم اعادة استخدام المياه المعالجة لصالح بعض المشروعات .