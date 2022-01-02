مجلس الوزراء ينفى إلغاء إجازة منتصف العام الدراسى الحالى

نفى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، ما تردد من أنباء عن صدور قرار بإلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2021 /2022.

كانت قد انتشرت شاءعات، حول إلغاء الحكومة، لإجازة منتصف العام الدراسى الحالى 2022/2021.