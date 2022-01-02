توقعات أسعار الذهب في مصر 2022

توقعات أسعار الذهب في 2022 ، الكثير من المقبلين على الزواج أو الخطوبة يسعون إلى معرفة تكاليف جرام الذهب اليوم فى الأسواق والتى تشهد حالة من التذبذب النسبي على كافة الأنحاء.

دوت الخليج، يهتم الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الذهب فى مصر خلال الأيام الماضية والتى شهدت حالة من الانخفاض النسبي وفقًا لما رصده الموقع خلال الأسابيع الأخيرة.

توقعات أسعار الذهب في 2022

ويحاول الخبراء الاقتصاديون توقع أسعار الذهب فى 2022، وفقًا لطوارئ التضخم العالمي الذي شهدته معظم بلدان العالم، والتى منها أكثر الدول إنتاجًا للسبائك.

وفى حديث سابق للباحث الاقتصادي، محمد نجم، أكد على أن حالة التضخم العالمية المقبلة لم تحدث منذ السبعينات، أيام حظر النفط عام 1973.

كما أشار إلى أن عام 2021، كان من المفترض أن يكون عام التعافي إلا أنه قد شهد حالة تضخم متزايدة على كافة السلع الغذائية والنفطية، حيث أن هناك زيادة هائلة فى سعر برميل النفط والغاز فى مختلف الدول المصدرة.

توقعات أسعار الذهب بعد حالة التضخم العالمي

وتأتي توقعات أسعار الذهب فى إطار تنبؤات مرتفعة هذا العام، حيث سجل عيار 14 نحو 534 جنيهًا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 ما يقرب من 686 جنيهًا، والذهب عيار 21 ما يقرب من 801 جنيهًا.

وتأتى توقعات ارتفاع أسعار الذهب انطلاقًا من حالة التضخم الهائلة التى تشهدها العالم فى مثل تلك الأوقات، والتى أثرت مبكرًا على أسعار سبائك الذهب حيث أن سبيكة الذهب وزن 5 جرامات قد وصلت إلى ما يقرب من 4005 جنيهًا.

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وخلال الأيام الماضية، شهدت مصر انخفاض نسبي فى أسعار الذهب حيث سجل عيار 18 نحو 679 جنيهًا، بينما وصل عيار 21 نحو 793 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أشارت إليه شعبة المشغولات الذهبية.