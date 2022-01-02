/669738/أسعار-الخضراوات-والفواكه-اليوم-في-أسواق-بورسعيد

تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق محافظة بورسعيد اليوم الاحد ٢-١-٢٠٢٢ ، مع بداية العام الميلادي الجديد، ارتفاعا بسيطا ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

أسعار الخضروات

تعرف معنا علي أسعار الخضراوات باسواق بورسعيد اليوم الاحد، طماطم فاخر 4 ، طماطم فرز تاني ٢ ، بصل احمر ٣، بطاطس فلاحي فاخرة ٦ جنيهات، بطاطس منيا طبيخ فقط ٣ جنيهات، خيار 10جنيهات، جزر 6، ليمون فرز اول ١٠ جنيهات، ، باذنجان عرايس 8، باذنجان مكبب 7، الكوسه 16جنيه ، سبانخ 12، فاصوليا 10 بسله 6 جنيهات، ملوخية 12، فلفل اخضر 12 ، فلفل الوان 25، فلفل الوان فرز تاني 10، فلفل شطة 10 جنيهات ، ثوم بلدي 35 ، كرنب محشي 16جنيهات ، قرنبيط 15، بطاطا حمرا 4 ، الجرجير 1، الكرفس 1، بقدونس - كسبره - شبت 1، كابوتشا 10 جنيهات ،قلقاس 15 ، بنجر 10جنيهات ، لفت 4 ، فول حراتي بلدي (عسل ) 15 جنيه ، مشروم بالقطعة حسب الوزن 120 جنيه ، جنزبيل فريش بالقطعة حسب الوزن 60 ، فلفل ابيض محشي 15 ، قلقاس 15 ، قرع عسل بالكيلو 15 ج.

خضراوات جاهزة للطبخ

وبلغت اسعار الخضراوات الجاهزة علي الطبخ شغل اليوم و ليس مجمد، كرنبه جاهزه 20 ، فاصوليا جاهزه 15، كوسة مقورة 20، كوسه حلقات جاهزه 19، باذنجان مقور 15ج ، بطاطس مكعبات جاهزه 15، و ملوخيه متقطفه 16ج ، سبانخ جاهزه 16ج ، بسله جاهزه 15ج ، فلفل للحشو جاهز 15ج ، بطاطس مقوره جاهزه 16ج ، ثوم مقشر 45ج ، ثوم مفروم 55ج ، خضرة مشكلة جاهزه 15ج ، شوربة خضار جاهزه 20ج ، قلقاس جاهز 16ج.

أسعار الفواكه

أما أسعار الفواكه اليوم الاحد ٢-١-٢٠٢٢ بمحافظة بورسعيد ، برتقال بصره ٦ جنيهات، يوسفي فاخر ٧ جنيهات، مندرين ٤ جنيهات ، جوافه فاخرة تصدير 15جنيهات ، جوافة عصير 8، رمان 16جنيهات ، موز بلدي 10 جنيهات ، موز مستورد 25جنيه، تفاح احمر ايطالي فاخر ( احمر داكن ) 35 جنيه ، تفاح احمر ايراني ( مشبح ) 35 جنيه ، تفاح اصفر ايراني فاخر 35جنيه ، شمام 20 جنيه ، كاكا فاخره رقم 1 20 جنيه ، فراوله فاخره 16 جنيه ، اناناس 35 جنيه ، كيوي 25 جنبه ، افوكاد 60جنيه ، ابو فروه (كاستن) 60 جنيه ، حرنكش ٥٠ جنيه.

وقدم أحد المحال عروض لاطباق فواكه منوعة ( طبق مشكل ) من 3 انواع ب 50 جنيها، و من 5 انواع فاكهة ب 100 جنيها و طبق مشكل مكون من 7 انواع ب 150ج.

أسعار الخضراوات والفواكه اليوم في أسواق بورسعيد

وأشار صاحب محل بيع خضراوات وفواكه في نطاق حي الزهور ببورسعيد ، إلى أن هناك اكتر من ٦٠ صنف ما بين خضار و خضار جاهز و فاكهة يستطيع الزبائن ان تختار من بينها ما تحتاجه و يتم التوصيل الي باب البيت، موضخا انه ترتفع اسعار الخضروات و الفواكه في الشتاء في اسواق الجمله لقلة جمع المحاصيل بسبب الطقس ، و حرصا منا علي ضبط اسعارنا سنحاول تقديم عروض جيده للحفاظ علي ثقة الزبائن .

وأضاف صاحب محل الخضراوات والفواكه، انه نظرا لبرودة الطقس في فصل الشتاء تم توفير خدمة التوصيل للمنازل لتوفير الوقت و الجهد و لو لم تلقي البضاعة قبول الزبون يستطيع استرجاعها واسترداد نقوده مجانا ، و ‏‎مواعيد العمل من ٩ صباحا و حتي ١٢ مساءا طوال ايام الاسبوع ‏‎التوصيل حاليا خلال ساعة واحدة ، و اسعار التوصيل لمساكن الجوهرة ٥ جنيهات ، وفي نطاق مدينة بورسعيد بالكامل ١٥ جنيه ، اما مدينة بورفؤاد و الحي الاماراتي ٢٠ جنيه ، و التوصيل مجاني لاي اوردر بقيمة ٢٠٠ جنيها.

جدير بالذكر أن محافظة بورسعيد بها العديد من الاسواق بكافة الاحياء ومدينة بورفؤاد، وتم اقامة سوق مخصص لبيع الخضرتوات والفواكه واللحوم بشكل مختلف وحضاري مميز أصبح قبلة لزوار المحافظة الراغبين في التسوق الي جانب سوق الأسماك الجديد والذي يقع في مقابلته بحي العرب اقدم أحياء المحافظة.

ويعتبر البازار أول مجمع غذائي في مصر للخضروات والفواكة والأنشطة المختلفة بطراز حديث علي مساحة ٢٤ ألف م.

ويضم البازار الذي يقام علي مساحة ٢٤ الف م٢ محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الاسماك مجمعا تجاريا متكاملا يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية .بالإضافة إلي ٤ بنوك و٨ مطاعم دورين.