توقعات أسعار الحديد والأسمنت في 2022 ، الكثير من المواطنين يرغبون معرفة تكاليف الحديد خلال الفترة الحالية، لاستخدامه فى البناء خاصة تلك الأماكن حديثة التأسيس.

دوت الخليج

توقعات أسعار الحديد والأسمنت في 2022

ووفقًا لما أشار إليه أحمد الزيني بشأن توقعات أسعار الحديد والأسمنت في 2022، فقد جاءت فى إطار استقرار أسعار الخامات عالميًا من خردة وبيليت، والذى يشهد فى الفترة الحالية هدوء فى حركة البيع فى السوق وأيضًا ضعف القوة الشرائية.

وقبل الإشارة إلى توقعات أسعار الحديد والأسمنت 2022، فإنه يلزم أن نوضح وصول سعر الحديد ليتراوح ما بين 13700 إلى 15000 جنيه أرض مصنع، فيما يصل للمستهلك ما بين 14200 إلى 15200 جنيه.

انخفاض نسبي.. توقعات أسعار الحديد والأسمنت في 2022

وتشهد الأسواق بشكلٍ عام حالة تذبذب فى الأسعار خلال الفترة الحالية، حيث أن أسعار الحديد قد وصلت للمستهلك 15 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار الحديد تسليم أرض المصنع ما بين 13.750 ألف جنيه للطن بمصانع الشركات الاستثمارية.

ونرصد فى السطور التالية أسعار الحديد فى كبريات الشركات المصرية خلال الفترة الحالية:-

أسعار حديد عز، وصل سعر الطن تسليم أرض مصنع عند 15 ألف جنيه، والذى يعد ضمن الأكثر جودة، بينما سجل سعر الطن فى شركة حديد المصريين ما يقرب من 14.9 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

هذا وسجل سعر طن الحديد فى شركة الحديد للصلب ما يقرب من 14.900 جنيه للطن خلال شهر ديسمبر الماضي.