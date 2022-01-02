/669728/تردد-القنوات-الناقلة-لكاس-افريقيا-2022-على-النايل-سات

يستعد منتخب مصر لمباراته المقبلة أمام نظيرة نيجريا، ضمن بطولة إمم إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف يوم 1/11 الجاري.

ويرصد دوت الخليج تردد القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2022 على النايل سات:

القنوات الناقلة لكاس افريقيا

تردد القناة على 11096

معدل أستقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

الاعبين الاكثر مشاركة في أمم إفريقيا

وشهدت البطولة منذ إنطلاقها تألق كبير من لاعبين كبار وأساطير الكرة الأفريقية، الذين صنعوا أسماً كبيراً لهم من خلال الكرة الأفريقية أو العالمية، ويوجد الكثير من اللاعبين الذي كانت البطولة شرارة إنطلاقهم.

ملعب المباراة

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي

قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة مصر بأمم أفريقيا 2021

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3 - أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

4- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

5- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

6- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

7- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

8- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

9- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

10- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

11- مروان داوود لاعب فريق انبي.

12- محمد فوزي لاعب فريق الإسماعيلى