النائب ياسر الهضيبي: «منتدى شباب العالم» حدث فريد من نوعه وجسرًا للتواصل بين القيادة السياسية والشباب

/669729/النائب-ياسر-الهضيبي-منتدى-شباب-العالم-حدث-فريد-من-نوعه-وجسرا-للتواصل-بين-القيادة-السياسية-والشباب

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، أن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي ستنطلق خلال أيام ستكون مختلفة عن النسخ الثلاث السابقة لأنها تنعقد بعد عامين من النسخة الثالثة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وفى هذين العامين شهدت مصر طفرة غير مسبوقة على كل المستويات سواء سياسيًا و اقتصاديًا واجتماعيًا، مضيفًا أن المنتدى هو حدث فريد من نوعه، فلاتوجد دولة فى العالم تُنظم مثل هذه المنتديات واللقاءات، التى تعد جسرًا للتواصل بين القيادة السياسية والشباب، فى ظل أنه يشهد توضيح أسباب اتخاذ بعض القرارات والإجراءات الرسمية والرد على تساؤلات المواطنين، ويمثل نوعًا من أنواع التنفيس، ويعطى صانع القرار صورة صحيحة عن مطالب ورؤية المجتمع خاصة فئة الشباب.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ بشان النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم

وأضاف «الهضيبي»، أن الشباب يحمل دائمًا أفكارًا جديدة، ما يعنى أن مناقشاتهم خلال المنتدى قد تساعد العالم على التعامل مع أزمة الوباء، كما أن أفكارهم ستلاقى اهتمامًا دوليًا كبيرًا، خاصة بعدما اعتمدت الأمم المتحدة المنتدى باعتباره منصة دولية. مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة التي بناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهتم بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وايضًا جاذبة للاستثمار بامتلاكها بنية تحتية قوية تضاهي دول أوروبا.

مبادرة فكرتك شركتك

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسى أدرك منذ توليه الحكم أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وسبيلها نحو النهوض والتقدم، وحرص على دعمهم بكل السبل الممكنة، سواء بعقد حوارات موسعة مع الشباب للوقوف على أحلامهم ومشكلاتهم، ولايزال الحوار مستمرًا عبر مؤتمرات وطنية فعالة وناجحة، أو بتوجيهات مستمرة للحكومة بتقديم الدعم الكامل للشباب، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات، مثل مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة «فكرتك شركتك»، وغيرها من المبادرات الأخرى التي تندرج تحت رؤية الرئيس السيسي للاهتمام بالشباب وحرصة ايضًا على مشاركتهم وتشجيعهم على الانخراط فى العمل السياسى.

ولفت «الهضيبي»، إلى أن مصطلح القوى الناعمة هو القدرة على الجذب والضم دون الإكراه أو استخدام القوة كوسيلة للإقناع في العالم، لذا كل عصر وله جيله والمنتدى هو فكرة تثقيف القوة الناعمة بالعالم من مصر وغرس الثقة بهم ليصنعوا رأي عام جديدًا بمشاركتهم الثقافات المختلفة والرؤى التنموية المتنوعة من خلال الشباب، متابعًا، «لذا كلما تابعنا منتدى شباب العالم نرى أن مصر لديها القدرة على بناء غدٍ أفضل بشبابها الذين يجدون من يسمع صوتهم لبناء مصر الحديثة.