/669730/تعليم-الشيوخ-تناقش-اليوم-تحويل-مدارس-الثانوية-التجارية-إلى-تمريضية

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عاطف علم الدين، بشأن تحويل بعض المدارس الثانوية التجارية إلي ثانوية تمريضية، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

دوت الخليج

قانون العمل

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

رأي لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة

تـرى اللجنـة أن مشروع القانون المعـروض جـاء بمثابة خطـوة هامـة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانـاً بـدور وأهميـة العمـل فـي ركـب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعياً إلى مستقبل أفضـل يـنـعـم فيـه الـوطن بمزيـد مـن الرفاهية، ويحقـق الرضـا والـتـوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسـي مبـدأ العدالـة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين – عامـل وصـاحب عمـل - الاعتزاز بكرامـة الفـرد محققـاً وحـدة نسيج الوطن واستقراره .

وتــرى اللجنـة أن مشروع القانون المعـروض يمثـل اسـتجابة لرؤيـة العمـال وأصـحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبـة مـن التعاون والتفاهم والتشاور بينهمـا لتحقيق المصلحة المنشودة لكـل طـرف وليس لطـرف علـى حسـاب الطـرف الأخـر، ودون تهميش لـدور الدولة باعتبارهـا ومؤسساتها الحـاكم لهـذه العلاقة، لذا فقـد جـاء مشروع قانون العمل الجديد ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة. كمـا تـرى اللجنـة أن مشروع قانون العمل الجديد سيسهم في تنمية الاقتصـاد الـوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال الآتي: 1-إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

2-تبنی سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل. 3-سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة. 4-ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي. 5-تعظیم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل. 6-مواكبة التطـور والحداثـة فـي ميـدان العمـل للمواءمـة مـع المتغيرات الاجتماعيـة والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.7-الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.