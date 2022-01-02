قصر السينما يُحيي ذكرى وفاة وحيد حامد الأولى.. اليوم

/669732/قصر-السينما-يحيي-ذكرى-وفاة-وحيد-حامد-الأولى-اليوم

تُقام اليوم الأحد الموافق 2 يناير ندوة لاحياء ذكرى وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، وذلك في قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

دوت الخليج ترصد تفاصيل ندوة وحيد حامد في قصر السينما

ندوة وحيد حامد في قصر السينما

رحل عن عالمنا الكاتب والمفكر الكبير وحيد حامد في مثل هذا اليوم من العام الماضي وذلك نتيجة تعرضه لأزمة صحية، لذلك أعلن قصر السينما عن اقامة ندوة بعنوان "فيلسوف السينما المصرية"، ويديرها الناقد طارق شوقي في تمام الساعة الثامنة مساء.

المخرج مروان حامد يتحدث عن مشوار والده

يحضر ندوة وحيد حامد، عدد كبير من الفنانين والمفكرين والأدباء من محبي الراحل وحيد حامد، كما يحضر المخرج مروان حامد ليتحدث عن والده ومشواره الفني.

فيلم عمارة يعقوبيان في قصر السينما

ويعرض فيلم عمارة يعقوبيان، عقب انتهاء ندوة الراحل وحيد حامد، والذي كان الفيلم من حواره، وتأليف علاءالأسواني وإخراج مروان حامد.

فيلم عمارة يعقوبيان

هذا الفيلم من بطولة عادل إمام، نور الشريف، إسعاد يونس، يسرى، هند صبري، أحمد راتب ومجموعة كبيرة من النجوم. وتدور قصته داخل عمارة يعقوبيان الشهيرة الواقعة في وسط مدينة القاهرة، تتقاطع المسارات والحكايات بين سكانها مختلفي الانتماءات والطبقات والتوجهات الفكرية، والتي تمثل بدورها انعكاسات للصورة الكبيرة للوطن.

أفلام وحيد حامد

أثرى العملاق الراحل السينما المصرية عديد من الأعمال السنيمائية الجريئة التي تحاكي الواقع المصري وتكشف الفساد وتدعو لتغييره، أبرزها الإرهاب والكباب، الراقصة والسياسي، المنسي وأضحك الصورة تطلع حلوة. وأظهر رفضه للتشدد الدين ونشر فكر الجماعات الإرهابية في أفلام كثيرها، منها طيور الظلام، ضد الحكومة ودم الغزال.

مسلسل الجماعة آخر أعمال وحيد حامد

كتب وحيد حامد سلسلة من الأعمال الدرامية، كانت نهايتها مسلسل "الجماعة" بأجزاءها الثلاثة. تم عرض الجزء الأول عام 2010، والثاني 2017، ناقش فيهما بداية تكوين جماعة الإخوان الإرهابية، ونشأة مؤسسها حسن البنا. رحل الفتى الطائر بعد وضع الخطوط العريضة للجزء الثالث مع المخرج محمد ياسين وأختار أبطاله، وتناول مسلسل "الجماعة 3" ظهور الجماعات المتشددة وبداية الفكر الإرهابي بشكل واضح في مصر فر فترة السبعينات، وما نتج عن هذا من عنف وجرائم أخرى في حق المجتمع المصري.