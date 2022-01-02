/669734/النائب-فرغلي-يتقدم-بطلب-مناقشة-عامة-حول-فساد-الصناديق-الخاصة

أعلن النائب احمد فرغلي عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أنه تقدم بطلب مناقشة عامة داخل المجلس لمناقشة فساد الصناديق الخاصة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأشار النائب أحمد فرغلي الي أنه يعتبر صندوق الجهاز التنفيذي "عزبة"، يتم الصرف منه للمجاملات للمستشارين، وكذلك الصرف بالمخالفة للقانون ، حيث تم صرف 3 مليون جنيه كدفعة ثانية لاحدى الجمعيات الخيرية لتطوير منطقة فاطمة الزهراء السكنية الواقعة في نطاق حي الضواحي ، وكذلك قيام المحافظ بمجاملة بعض قيادات المحافظة والمقربين بسفرهم لآداء فريضة الحج علي نفقة صندوق الجهاز التنفيذي بتكلفة تتعدي 120 الف جنيه للفرد خلال الأعوام السابقة والكثير و الكثير من البذخ بالصرف للمجاملات.

وأضاف عضو مجلس النواب انه تقدم بطلب مناقشة عامة لرئيس المجلس لمناقشة فساد الصناديق الخاصة جاء ذلك اثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإستقطاع جزء من فائض الصناديق الخاصة لسد العجز بالموازنة حيث بلغ الفائض بتلك الصناديق حوالي32 مليار جنيه بعدد حوالي7 آلاف صندوق خاص.

وأوضح "فرغلي" أن الصناديق الخاصة باب فساد كبير للكثير من القائمين عليها من كبار الموظفين وباب مجاملات للمحاسيب محافظة بورسعيد خير دليل علي الفساد والمجاملات بالصناديق الخاصة و أن تغول السلطة المختصة بالموافقة على الصرف من ارصدة الصناديق الخاصة دون مبرر في الكثير من الأحيان ، حيث يتم صرف مكافآت للقيادات بالمحافظة دون وجه حق ومن عدة صناديق حيث تتجاوز المرتبات الحد الأقصي، ولم يتم دفع ضريبة العمل عن تلك المكافآت بجانب بند المجاملات غير المستحقة حيث يتم صرف مكافآت للعاملين بمكتب المحافظ من صندوق المواقف مبلغ شهري 49 الف جنيها دون اي صفة وهذا من صندوق واحد فقط .

النائب «فرغلي» يتقدم بطلب مناقشة عامة حول فساد الصناديق الخاصة

وكان النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، قد تقدم بسؤال الي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن قيام المحافظة بدعم مؤسسة مشكاة نور الثقافية الخيرية بمبلغ 11مليون جنيه مساهمة مجتمعية لرفع كفاءة و إعادة تأهيل منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى من صندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة بالمحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال النائب أحمد فرغلي في بيانه ان محافظة بورسعيد تبرعت بملبغ 11 مليون جنيه من صندوق الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لصالح جمعية مشكاة نور لتطوير منطقة فاطمة الزهراء الكائنة في حي الضواحي احدى المناطق الشعبية بالمحافظة ، و عدم قيام الجهاز التنفيذي بصرف معاشات المنطقة الحرة للكثير من المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه يأتي ذلك على الرغم من إمكانية تنفيذ تلك الأعمال بمعرفة الجهات الإدارية المختصة والتابعة للدولة دون مبرر ومما يثير الجدل لعدم تنفيذ تلك الأعمال تحت إشراف أجهزة الدولة المعنية والسابقة الأولى من نوعها ، مما يوجب توضيح المبررات أو عدم الثقة فى الأجهزة المختصة المعنية فضلا عن عدم خبرة الجمعية فى تنفيذ تلك الأعمال مما يعرض المال العام للإهدار.

وأشار "فرغلي" أنه كان يتعين على الجمعية تدبير مواردها المالية بمعرفتها لتنفيذ أغراضها الخيرية، مما يعد توغل للسلطة المختصة بالموافقة على الصرف من أرصدة الصناديق الخاصة دون مبرر أو سند قانوني.

وفي سياق متصل كانت قد أوضحت مؤسسة مشكاة نور الخيرية عن تعاونها مع محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية، وذلك عن طريق رفع كفاءة 65 عمارة وتطويرها، بدءًا بمعالجة مشاكل الصرف الصحي وتغيير شبكة الصرف الصحي الداخلية والخارجية، وترميم جميع بالوعات وغرف التفتيش.

وأضافت المؤسسة في بيان لها انه تضمنت أيضًا عملية التطوير عمل بلدورات للمنطقة وتركيب شبكة كهرباء ورصف الطرق الخاصة بها، والقيام بأعمال الكهرباء وإنارة الشوارع، وعمل إنترلوك وتجميله بالخرسانة المطبوعة.

وأوضحت المؤسسة كما شملت تكسير وجهات 65 عمارة وعمل محارة كاملة وترميم للدرج، والتعاون مع المحافظة في غلق مخازن القمامة والنبش بالمنطقة وتوزيع المبيدات اللازمة؛ لتطهير المنطقة من القوارض الناتجة عن مخازن القمامة.

وأشارت المؤسسة الخيرية أن هذه ليست بالمرة الأولى التي تقوم فيها بتطوير المناطق العشوائية لأنها سابقًا استطاعت تطوير بعض المناطق في محافظة بورسعيد وهي اللبانة والسيدة نفيسة والأمل، ومنطقة فاطمة الزهراء جزء من مشروع التطوير في المحافظة ولا تزال تكمل تطويرها وتطوير باقي المناطق.