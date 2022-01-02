يترقب عشاق نادي الزمالك موعد انتخابات القلعة البيضاء القادمة، وذلك بعد إنتهاء مدة تقديم أوراق الترشح، والتي كانت يوم الثلاثاء الماضي.

ويرصد دوت الخليج موعد انتخابات نادي الزمالك 2022:

موعد انتخابات الزمالك

ومن المقرر إقامة انتخابات نادي الزمالك أيام 20 و21 و22 يناير 2022.

قائمة مرتضى منصور في انتخابات الزمالك:

مرتضي منصور "رئيس"

اللواء مصطفى هدهود "نائب"

خالد لطيف "أمين صندوق"

اللواء علاء ناجى

أحمد مرتضي منصور "عضو"

اللواء علاء ناجى"عضو"

مريم نصحي "عضو"

سليمان وهدان "عضو"

جمال عبد الحميد "عضو"

بسنت سيد جوهر "تحت السن"

محمود طه "تحت السن"

أحمد دعبس "تحت السن"

من ناحيه اخري تقدم هاني زادة بأوراقة على منصب العضوية فوق السن، في حين تقدم نجله أحمد هاني زادة بأوراقة على منصب تحت السن.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك يوم الأربعاء الماضي، والذي انتهي يوم الثلاثاء الماضي.

وكان أحمد سليمان قد قدم أوراق ترشحه للانتخابات الإثنين الماضي على رئاسة القلعة البيضاء.

مرتضى منصور

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الحدائق المسماه على رموز القلعة البيضاء وشهداء الوطن.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو مصور له على صفحته الرسمية: "زهقنا من الناس بتتكلم أننا عملنا يفط لرموز الزمالك، وهحوم شديد عشان عملنا حديقة بأسم رضا عبد العال أكنو دا واحد هربان، هو لاعب كان في الزمالك ورؤوف جاسر كان السبب في رحيلة وأجبره على ذلك".

وأضاف: " لم أحد يذكر أننا عملنا حدائق وحمامات سباحة مسماه على شهداء الوطن والجيس الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا، نحن كرمنا الشهيد أحمد منسي ومحمد مبروك ولم أحد يتحدث حول هذا الأمر".

اللجنة المؤقتة للزمالك السابقة

وأكمل: " اللجان خربت النادي وزودوا عقود اللاعبين 4 أضعاف، كان يوجد لاعبين عقودهم 2 مليون أصبحت 15 هل هذا يعقل؟، نحن تحملنا ونتحمل ما فوق طاقتنا".

وزاد: " من ساعت ما رجعنا وأحنا بنعالج ما فعلوا اللجان الماضية بتدمير النادي، أطالب حسين السيد وحسين السمري وطارق جبريل أو أي شخص كان متواجد بالرد علينا وعلى المستندات التي تدينهم في قضايا فشلوا في حلها".

وأردف: " تم تدمير الصالات والأسانسيرات وسرقوا التكييفات والشاشات، وقاموا بتخريب الكراسي والنادي بأكمله".