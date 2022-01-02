وسط الثلج.. كارولين عزمي تحتفل بالعام الجديد بطريقة مميزة (صور وفيديو)

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احتفل العديد من الفنانين بالسنة الجديدة بطرق مختلفة، حيث أحتفلت كارولين عزمي بالسنة الجديدة بطريقة مختلفة، ونشرت صورها علي موقع تبادل الفيديوهات والصورأنستجرام.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل احتفال الفنانة كارولين عزمي بالسنة الجيدة وذلك خلال السطور القادمة.

كارولين عزمي

وظهرت كارولين عزمي في الصور التي نشرتها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام أعجبت الكثير من متابعيها.

وكانت فيها تستمتع وسط الثلوج مما اثار أعجاب متابعيها بشكل كبير.

فيلم ريتسا

وكانت كارولين عزمى قد روجت لـ فيلم ريتسا، و نشرت بوستر الفيلم، وذلك عبر حسابها الشخصى عبر موقع انستجرام.

وعلقت كارولين قائلة:“فيلم ريتسا الآن بدور العرض السينمائي مستنيا رأيكم”.

مشاركة فيلم ريتسا بمهرجان القاهرة السينمائي

هذا وكشف الفنان أحمد الفيشاوي عن مشاركة فيلمه الجديد «ريتسا» الذي يخوض بطولته بجانب الفنانة عائشة بن أحمد، في مهرجان القاهره السينمائي الدولي.

ومن المقرر عرض فيلم «ريتسا» قريبًا في الأسواق وفقًا لما أعلنه الفيشاوي على صفحته بموقع انستجرام، والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، عائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ومريم الخوشت، وكارولين عزمي، ومن تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، وإنتاج ايمن يوسف.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص، وتم الانتهاء من تصوير مشاهد العمل ليكون جاهزًا لمرحلة المونتاج للعرض قريبًا في دور العرض السينمائية ضمن أحد المواسم التي لم يتم الاعلان عنها حتى الأن.

كارولين عزمي تتألق في أبو العروسة

على الصعيد الآخر، تشارك الفنانة كارولين عزمي في الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.

قصة مسلسل أبو العروسة

تدور قصة مسلسل «أبو العروسة» حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

انفصال كارولين عزمي عن خطيبها

كتبت عزمي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحمدلله.. كل شئ قسمة ونصيب وربنا يكتب الخير للجميع".

لتنهال التعليقات من متابعيها وعدد من نجوم الوسط الفني متمنين لها الخير والسعادة.

وحرصت الفنانة كارولين عزمي، مؤخرًا على تهنئة خطيبها رجل الأعمال بيشوي ويليم بذكرى عيد ميلاده، لافتة إلى كونه أغلى هدية بحياتها.