/669741/القبض-على-مدرس-كويتي-بحوزته-27-قطعة-يشتبه-في-أثريتها-بمطار-سوهاج-الدولي

تمكن ضباط مطار سوهاج الدولي من القبض على مدرس اثناء تفتيشه بمطار سوهاج الدولي وبحوزته قطع يشتبه في أثريتها، وتم التحفظ علية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش – مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج، إخطارًا من وحدة مباحث الجمارك، بمطار سوهاج الدولي، يفيد بضبط أحد الركاب بحوزته حقيبة بتفتيشها عثر بداخلها على قطع وتماثيل فرعونية يُشتبه في أثريتها.

و تبين ضبط المدعو "ه. . ق" 39 عامً ، كويتى الجنسية، يعمل مدرس، وذلك أثناء مغادرته البلاد متوجهًا إلى دولة الكويت عبر مطار سوهاج الدولي على الرحلة رقم 714 الجزيرة، وبتفتيشه عثر معه على حقيبة بها عدد 25 قطعة فرعونية، يشتبه فى أثريتها وعدد 2 قطعة لتماثيل من العصور الوسطى.

وباستجواب المذكور أفاد بأنه كان يقيم بأحد الفنادق بمنطقة عرابة أبيدوس الأثرية بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، وقام بشراء القطع من أحد البازارات داخل الفندق وأنها مجرد "أنتيكات" وليست أثار أصلية.

و عن ذلك تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، التي قررت التحفظ على المتهم المذكور، وعرض المضبوطات على لجنة عليا من هيئة الآثار لبيان أثرية القطع من عدمه.

محافظ سوهاج يتابع حالة الطقس السيئ

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، موجة الطقس السيئ وتداعياته على معظم أنحاء المحافظة، لافتا إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، وذلك على إثر تعرض مختلف مراكز المحافظة لأمطار خفيفة ومتوسطة .

وأكد المحافظ على غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة باستمرار التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لمواجهة أية تقلبات جوية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.

كما وجه بوضع فرق للتدخل السريع على أهبة الاستعداد تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى انتهاء تحذيرات الجهات المعنية، بالإضافة الى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، بالإضافة الى مراجعة مناسيب الترع.

يأتي ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ومؤشرات بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيء على أغلب محافظات الجمهورية، وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة، واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق، وذلك حتى الاثنين الموافق 3 يناير 2022.