جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2022

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمباراته اليوم الأحد أمام نظيرة تشيلسي، في قمة نارية ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويرصد تحيا مصرجدول ترتيب الدوري الانجليزي 2022:

1-مان سيتي 53نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق.

2- تشيلسي 42 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق.

3- ليفربول 41 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق.

4- أرسنال 35 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق.

5-وست هام 34 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق.

6-توتنهام 33 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق.

7-مان يونايتد 31 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق.

8-وولفرهامبون 25 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق.

9- ليستر سيتي 25 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق.

10- برايتون 24 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق.

11-كريستال بالاس 23 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق.

12-استون فيلا 22 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق.

13- ساوثهامبتون 21 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق.

14-برينتقورد 20 نقطة 18 مباراة خاضها الفريق.

15- إيفرتون 19 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق.

16- ليدز يونايتد 16 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق.

17-واتفورد 13 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق.

18-بيرنلي 11 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق.

19- نيوكاسل يونايتد 11 نقطة من أصل 19 مباريات خاضها الفريق.

20-نورويتش 10 نقاط من أصل 19 مبايرات خاضها الفريق.

رابطة أندية الدوري الإنجليزي

الجدير بالذكر أن أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس الماضي تأجيل مباراة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره ليدز يونايتد بسبب انتشار الإصابات بفيروس كورونا في فريق ليدز.

وضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين سيقام يوم 3 يناير، بينما يتقابل تشيلسي مع توتنهام في الجهة الأخرى.

نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي

كان أنتهى الوقت الأصلي بالمباراة بالتعادل 3/3، وأحرز أهداف الريدز كلا من تشامبرلين وجوتا ومينامينو، بينما أحرز لليستر كلاً من جيمي فاردي هدفين وجيمس ماديسون هدف، قبل أن يحسم ليفربول التأهل لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4.

وغاب عن اللقاء الفرعون المصري محمد صلاح، حيث فضل يورجن كلوب إراحة العديد من اللاعبين خلال اللقاء.

وأستطاع ليفربول أن يحرز هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة بعدما كان متأخر بنتيجة 3/2، وينقذ كتيبة كلوب اللاعب الشاب مينامينو .

ليضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين.