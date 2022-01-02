امن سوهاج يكثف جهوده لفك لغز العثور على جثة بجوار السكة الحديد في جرجا

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عثر الاهالي بدائرة جرجا على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر ملقاة بجوار شريط السكة الحديد، جنوب المحافظة وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى جرجا العام ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش – مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز جرجا يفيد بالعثور على جثة سيدة في عقدها الثالث من العمر.

أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين العثور على جثة لسيدة تُدعى "ا. م" 31 عام، تقيم ناحية منطقة السوق، دائرة مركز جرجا، ملقاة بجوار شريط السكة الحديد، بمنطقة الشيخ حسين بدائرة المركز.

أمن سوهاج يكثف جهوده لفك لغز العثور على جثة بجوار السكة الحديد في جرجا

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وبفحصها بمعرفة مفتش الصحة، تبين وجود أثار كدمات متفرقة بالوجه والجسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات في الواقعة.

محافظ سوهاج يتابع حالة الطقس السيئ

على جانب أخر تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، موجة الطقس السيئ وتداعياته على معظم أنحاء المحافظة، لافتا إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، وذلك على إثر تعرض مختلف مراكز المحافظة لأمطار خفيفة ومتوسطة .

وأكد المحافظ على غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة باستمرار التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لمواجهة أية تقلبات جوية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.

كما وجه بوضع فرق للتدخل السريع على أهبة الاستعداد تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى انتهاء تحذيرات الجهات المعنية، بالإضافة الى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، بالإضافة الى مراجعة مناسيب الترع.

يأتي ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ومؤشرات بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيء على أغلب محافظات الجمهورية، وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة، واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق، وذلك حتى الاثنين الموافق 3 يناير 2022.