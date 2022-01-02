/669746/رئيس-الشيوخ-يهنئ-الشعب-المصري-والرئيس-السيسي-بمناسبة-العام-الجديد-ويؤكد-نجدد-عهدنا-باستمرار-العمل-الدؤوب

هنأ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الميلادي الجديد، قائلا:فبين ليلة وضحاها، ودعنا عاماً و استقبلنا عاماً جديداً، كان مليئا بالعمل الوطني الجاد، وتحقيق النجاحات على كافة الأنحاء السياسية، و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية دون استثناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

دوت الخليج

وأضاف عبدالرازق: كانت عجلة التنمية تسارع فيه الزمن، وتسارعت فيه كافة الهيئات والمؤسسات على تحقيق الإنجازات، معاهدين الله أن يستمروا فى تحقيقها تحت ظل القيادة الحكيمة والداعمة لرئيس الجمهورية.

عبدالوهاب عبدالرازق: نتمنى من الله أن يكون العامُ الجديدُ عاماً للعمل الجاد

وعبر رئيس مجلس الشيوخ، عن سعادته بتقديمه التهنئة لجموع الشعب المصري عامة وإلى أقباط مصر خاصة بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مضيفا: يشرفني أن أرسل برقية تهنئة باسمكم جميعاً إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية للتهنئة بالعيد، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على مصرنا الحبيبة بدوام الصحة و دوام السعادة .

واختتم عبدالرازق، كبمته قائلا: نتمنى من الله أن يكون العامُ الجديدُ عاماً للعمل الجاد، ونجدد عهدنا للرئيس و للشعب المصري باستمرار العمل الدؤوب فى خدمة وطننا الغالي مصر، و خدمة شعبنا الأبي علي الانقسام، لتحقيق آماله وطموحاته .

قانون العمل

بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي من المقرر فيها مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.