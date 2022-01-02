/669747/العملاق-وحيد-حامد-1-اتهم-عمرو-خالد-بالادعاء-ووصف-فناني-مصر-بالمتسولين

يعد الكاتب العملاق وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم منذ عامًا، من الأشخاص الجريئين في أعمالهم وكذلك تصريحاتهم. فقد عاصر وعاش الكثير لتكون له آراء عرضته للكثير من الانتقادات خلال حياته.

دوت الخليج تنشر الحلقة الأولى من سلسلة العملاق وحيد حامد، والتي نكشف خلالها عن تصريحات مثيرة قالها الراحل وتسببت في جدلًا كبيرًا وقتها وذلك مع حلول الذكرى الأولى على رحيله.

وحيد حامد يتهم الداعية عمرو خالد بالمُدعي

كان للكاتب الكبير وحيد حامد رأي في الداعية عمرو خالد، خاصًة عقب انضمام الداعية إلى حملة أخلاقنا والتي كان يتبناها وقتها الشيخ علي جمعة، حيث أنه كان يراه أنه لا يصلح لمخاطبة الشباب من الأساس. وقال وقتها في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، إن عمرو خالد هو ممثل أكثر منه داعية إسلامي، فقد اساء إلى جموع المصريين عبر تاريخه، ولا يجب الاعتماد على مثل هذه النماذج خلال الفترة الحالية، مما عرض وحيد حامد وقتها إلى انتقادات كثيرة.

أكد الكاتب المصري وحيد حامد أنه يشعر بالاستفزاز بسبب حجم الحملات الإعلانية التى تتكبد الملايين للمستشفيات الخيرية، حيث إن الحملة الإعلانية لكل مستشفى من هذه المستشفيات تعادل ميزانية مستشفى بأكمله.

وحيد حامد يهاجم الحملات الإعلانية للتبرعات

كما أن وحيد حامد له مواقف من الحملات الإعلانية للتبرعات، حيث قال في أحد اللقاءات إنه ليس ضد أعمال الخير لكنه ضد استفزاز الناس بالكم الهائل من هذه الإعلانات.

وقال الراحل أن الموضوع تحول إلى مطاردة، للجمهور فى كل مكان وفى كل وقت سواء فى الشوارع أو على شاشات التليفزيون أو فى الراديو والجرائد، وكأن التبرعات تحولت إلى شخص متسول رخم وقف أمامك وأصر على أن تعطيه شيئًا.

وحيد حامد يصف فناني مصر بالمتسولين

وهاجم وحيد حامد فناني مصر، أثناء حضوره حفل ختام المهرجان القومي للسينما المصرية بدورته الـ 17 وذلك عقب تجاهل نجوم الفن لهذا الحدث، وقال وقتها: "من المؤسف أن يتغيب عن الاحتفالية النجوم المصريين رغم أن كثيرا منهم يتسولون لحضور مهرجانات سينمائية خارج مصر، وأنه لولا أعمالهم بمصر ما كان عرفهم أحد، وعليه فإن التحية واجبة لكل عاشق ومبدع يشاركنا في هذه الاحتفالية".