«وسواس قهري».. أحداث مسلسل أنا وهي الحلقة الأولى ومواعيد عرض الحلقات القادمة

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انطلقت أولى حلقات مسلسل «أنا وهى» للفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد، مساء أمس السبت فى تمام الساعة الـ 8 مساءً على قناة cbc، محققة رجع رصدى جيد ومشاهدات عالية.

دوت الخليج يرصد ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «أنا وهي» ومواعيد عرض الحلقة الثانية.

مسلسل أنا وهي تريند

ينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال المكون من 15 حلقة في شكل جديد من أشكال التجديد في الدراما المصرية على مدار الفترة الماضية.

أحداث مسلسل أنا وهي الحلقة الأولى

دارت أحداث الحلقة الأولى حول بطلا العمل أحمد حاتم وهنا الزاهد، اللذان يعانان من مشاكل نفسية، حيث أن هنا الزاهد تعاني من العدوانية المفرطة والتي أوقعتها في مأزق بمهنتها التمثيل مما جعلها تلجأ لجارها «أشرف عبد الباقي» الطبيب النفسي ليساعدها.

بينما يعاني أحمد حاتم من الوسواس القهري الذي يجعله يتوقع المصائب قبل وقوعها، الأمر الذي جعله يخسر عمله.

مواعيد «أنا وهي» الحلقة الثانية

ويعاد مسلسل «أنا وهى»، الساعة 2.30 صباحاً، والساعة 12 ظهرًا، كما يعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 10 صباحاً.

أبطال مسلسل «أنا وهي»

مسلسل «أنا وهى» تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.

حقيقة إنتاج جزء ثاني من العمل

وكانت قد صرحت هنا الزاهد في وقت سابق، بإحدى اللقائات التليفزيونية بإمكانية إنتاج أجزاء جديدة من العمل إذا لاقى استحسان كبير من الجمهور.

على الصعيد الآخر، تفاعلت الفنانة هنا الزاهد مع متابعيها من خلال طرح سؤال عن حبهم لأحد المنتجات الغذائية من شركة «ويندوز» مشيرا إلى أنها من عشاقه منذ أن كانت بعمر سنتين.

الويندوز السبب الأساسي لزيادة وزن هنا الزاهد

ونشرت هنا الزاهد فيديو عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، لتعرب عن مدى حبها لـ«ويندوز» مشيرة إلى أنه السبب في زيادة وزنها، فقالت: “أنا باكل الويندز بقالي سنتين، أنا بحبه أوي يجماعة وتخنت بسببه مش عارفة أعمل، الموضوع محير".

وكان أثار الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنان هنا الزاهد الجدل بعدد من المنشورات والتعليقات الساخرة بينهم وصلت إلى كلبة أحمد فهمي والذي يطلق عليها اسم «زيزي»، الأمر الذي انتهى حتى الأن بتصدر هنا الزاهد مؤشرات الأكثر بحثا على جوجل.

مشادات بين هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي بعد وصف شعرها بـ«الكتكت»

يعود الأمر من البداية إلى مشادات كلامية بين الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي ع بطريقة ساخرة، بعدما صرح أكثر من مرة بأن شعر الزاهد ليس ناعما كما نراه في الأفلام والمسلسلات التي تتألق بها، وبطريقة عشوائية من فهمي وصف شعرها بالـ«الكتكت»

فنشرت هنا الزاهد صورة لها بعد خروجه من البحر في الساحل الشمالي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وظهر شعرها من خلال الصورة في انسياب ونعومة، لتعلق عليها موجه رسالة لزوجها قائلة: "أنا مش كتكت يا فهمي".

ليعلق عليها أحمد فهمي بسخرية قائلا: “خلي الساحل ينفعك”.، وبسبب تلك المشادة اللطيفة بين الزوجين هنا وأحمد فهمي تصدرت الزاهد مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، كما أصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الفترة القليلة الماضية.