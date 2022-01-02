القوى العاملة: التفتيش على 131 ألف منشأة لمتابعة إجراءات كورونا الاحترازية

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه تم التفتيش ومتابعة الإجراءات الاحترازية فى 131 ألفا و348 مصنعا وشركة على مدى 21 شهرا كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتى شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف سعفان -فى تصريحات اليوم الأحد- أن محافظة قنا جاءت بمقدمة المحافظات بالتفتيش على 20054 منشأة، والمنيا 12172، وسوهاج 12041 منشأة، والقليوبية 8622، ودمياط 7715 منشأة، والغربية 7705 منشآت، والبحيرة 7315 منشأة، والشرقية 7334 منشأة، والمنوفية 4759 منشأة.

وأوضح أنه تم التفتيش على 4235 منشأة فى الأقصر، وكفر الشيخ 4060 منشأة، والقاهرة 3933 منشأة، والدقهلية 3982 منشأة، ومرسى مطروح 3954 منشأة، والإسماعيلية 3777 منشأة، وبورسعيد 3793 منشأة، وأسيوط 3649 منشأة، والجيزة 3348 منشأة، وجنوب سيناء 2490 منشأة وبنى سويف 2403 منشآت، كما جاءت فى الترتيب الحادى والعشرين على مستوى المحافظات والوادى الجديد 2343 منشأة، والإسكندرية 2188 منشأة.

وأشار سعفان إلى التفتيش على 1979 فى البحر الأحمر، وأسوان 1512 منشأة، والسويس 1278 منشأة، والفيوم 1185 منشأة، حيث أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دورى وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال، مؤكدا ضرورة التعامل مع أية مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطى تلك الأزمة.

وتابع وزير القوى العاملة الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا لأى تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.