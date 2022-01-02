الصحة: فحص 800 ألف طالب بالصف الأول الإعدادى ضمن مبادرة الكشف عن فيروس سى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 800 ألف طالب، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سى" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادى تحت شعار "100 مليون صحة" بالمجان للعام الرابع على التوالى، وذلك منذ انطلاقها يوم 21 من شهر نوفمبر الماضى وحتى اليوم.





يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالى لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سى".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسى الحالى، لافتاً إلى أن المحافظات الأعلى فى نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة؛ محافظة القاهرة حيث تم فحص 81 ألف و798 طالب، تليها محافظة الجيزة 71 ألف و902 طالب، ثم محافظة البحيرة 56 ألف و332 طالب، ثم محافظة الدقهلية 52 ألف و115 طالب.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن آلية العمل بالمبادرة تشمل إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 415 فريق طبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى.

وأكد "ضاحى" إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات التى ثبتت إصابتها بفيروس "سى" من الطلاب، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحى على مستوى الـ 27 محافظة فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس.