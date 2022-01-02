جامعة بنى سويف تؤجل الامتحانات بكليتين لمدة ساعة لسوء الطقس

جدة - نرمين السيد - قرر رئيس جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن، تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليتى علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية لمدة ساعة؛ لسوء الأحوال الجوية وإغلاق بعض الطرق المؤدية إلى الجامعة بسبب الشبورة المائية الكثيفة المنتشرة على الطرق الصحراوية والزراعية بنطاق المحافظة.





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