جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، بيانًا، بشأن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول غرق متحفى شرم الشيخ والغردقة جراء الأمطار التى شهدتها جمهورية مصر العربية أمس.





وأكد مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة، وأن المتحفين لم يمسهما أى ضرر وكذلك القطع الأثرية بهما. وأضاف أن كافة المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية لم يمهسا أى ضرر من جراء مياه الأمطار، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات تم تشكيلها من المجلس الأعلى للآثار بقطاعاته المختلفة لمتابعة كافة المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية أولًا بأول خلال الأيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل-السياحة تنفى غرق القطع الأثرية بمتحفى شرم الشيخ والغردقة: لم يمسها سوء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.