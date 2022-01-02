استعدادات بجامعة القاهرة لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - شرعت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، فى إنهاء جميع الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 - 2022 والتى تنطلق فى وقت لاحق من شهر يناير الجارى، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، حيث يؤدى الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.





وقال الدكتور محمد الخشت إن الجامعة استعدت مبكرا بخطة شاملة لعقد الامتحانات بحيث تجمع بين النظام الافتراضى "أونلاين" والحضور، طبقا للوائح الجامعة المعدلة، وتطبيق النظام المدمج والهجين فى الامتحانات حسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية.

وكان الدكتور محمد الخشت قد وجه عمداء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات بالكليات وتوقيتاتها وأماكنها قبل بدء الامتحانات بأسبوعين.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة: أنه تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعى الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوى القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعى، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وتابع: إنه تم وضع ضوابط وإجراءات احترازية، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعى والسلامة، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرا على الطلاب.

وأردف الدكتور الخشت أنه تم تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعى وبالكليات خارج الحرم للتعامل الطبى السريع، إلى جانب تشكيل لجنة عليا فى إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومى من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.

ووجه بضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية والتى تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة، حيث تتضمن عدة مواصفات فنية أهمها، شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.

كما وجه بإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة، وأن يناسب الزمن المخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام البابل شيت فى الامتحانات التى تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذى يعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلا عن الأسئلة التعليلية.