وزارة الخارجية ببالغ الحزن الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية لدى تونس

تنعى وزارة الخارجية ببالغ الحزن الأستاذ محمد عبد الله البعثي، الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية لدى تونس، والذي وافته المنية يوم ١ يناير الجاري. وإذ يتقدم أعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، فإنهم يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وأصدقاءه وزملاءه خالص الصبر والسلوان. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

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