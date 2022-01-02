رئيس الشيوخ: نجدد عهدنا للرئيس والشعب باستمرار العمل الدؤوب

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلاد الجديد.
وقال في بداية أعمال الجلسة العامة اليوم: “بين ليلة وضحاها، ودعنا عاماً واستقبلنا عاماً جديداً، كان مليئا بالعمل الوطني الجاد، وتحقيق النجاحات على الأنحاء كافة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون استثناء”.
وتابع: “كانت عجلة التنمية تسارع الزمن، تسارعت فيه كافة الهيئات والمؤسسات على تحقيق الإنجازات، معاهدين الله أن يستمروا فى تحقيقها تحت ظل القيادة الحكيمة والداعمة لرئيس الجمهورية”.
وقال رئيس مجلس الشيوخ: “يسعدني أن أتقدم إلى جموع الشعب المصري عامة وإلى أقباط مصر خاصة بخالص التهاني القلبية بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ويشرفني أن أرسل برقية تهنئة باسمكم جميعاً إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية للتهنئة بالعيد، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على مصرنا الحبيبة بدوام الصحة و دوام السعادة”.
واختتم كلمته: “نتمنى من الله أن يكون العامُ الجديدُ عاماً للعمل الجاد، ونجدد عهدنا للرئيس وللشعب المصري باستمرار العمل الدؤوب فى خدمة وطننا الغالي مصر، وخدمة شعبنا الأبي على الانقسام لتحقيق آماله وطموحاته، حفظ الله مصر بكم ومن خلالكم وكل عام وشعب مصر العظيم بخير”.
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