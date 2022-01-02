نفت وزارة السياحة والآثار، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن غرق متحفي شرم الشيخ و الغردقة جراء الأمطار، أمس السبت.
وأكد مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، على أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة وأن المتحفين لم يمسهما أي ضرر وكذلك القطع الأثرية بهما.
وأضاف أن كافة المتاحف والمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية لم يمهسا أي ضرر جراء مياه الأمطار، مشيرًا إلى أن هناك غرفة عمليات تم تشكيلها من المجلس الأعلى للآثار بقطاعاته المختلفة لمتابعة كافة المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية أولاً بأول خلال الأبام الماضية، بسبب سوء الاحوال الجوية.
وناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر أي أخبار مثل هذه الشائعة والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام و إثارة غضب المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة السياحة والآثار: لا صحة لغرق متحفي شرم الشيخ والغردقة بسبب الأمطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.