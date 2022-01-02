نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تجديد جواز السفر المصري وطريقة تجديد الباسبور اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد ان وفرت وزارة الداخلية المصرية خدمة تجديد جواز السفر وسداد رسوم التجديد بصورة إلكترونية، بحيث أنها تسهل الكثير على المواطنين، وتوفر عليهم الوقت و الجهد، و مراعاتاً للبعد الاجتماعي، في ضل الظروف الحالية التي نعيشها، فوجدنا أن أسعار تجديد جواز السفر المصري تصدرت عمليات البحث بناء على ذلك الأمر.

أسعار تجديد جواز السفر المصري

إن الأسعار الخاصة بتجديد جواز السفر المصر تختلف بشكل كبير، وذلك على حسب المؤهلات الدراسية التي يتحصل عليها صاحب جواز السفر، وإليكم أسعار تجديد جواز السفر بالشكل الآتي:

رسوم تجديد جواز السفر المصري 2021

يقدر سعر تجديد جواز السفر المصري بحوالي 500 جنيه، وذلك لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.

لكن إذا كان المواطن لا يحمل أي مؤهل، فقيمة تجديد جواز سفر تقدر بحوالي 400 جنيه.

كيفية تجديد جواز السفر المصري اون لاين

قامت الهيئة العامة للهجرة والجنسية الخاصة التابعة للأحوال المدنية المصرية بوزارة الداخلية بإطلاق خدمة مميزة للمواطنين المصريين تجعلهم تجديد جواز السفر المصري إلكترونيًا في غضون دقائق بشكل إلكتروني بسيط، وهذا يتم من خلال اتباع هذه الخطوات الآتية:

يقوم المتقدم لهذه الخدمة بالتوجه بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية عبر الانترنت.

ثم يقوم المتقدم بعدها بالتوجه إلى القائمة الخاصة بخدمات الوثائق الشخصية.

ومن بعدها يضغط على أيقونة خدمة تجديد جواز السفر إلكترونيًا من هذه القائمة.

ومن بعد ذلك يقوم المتقدم بتعبئة عددًا من البيانات الخاصة به، والتي تتمثل في إدخاله الاسم والرقم القومي والرقم الخاص بجواز السفر، وكذلك وظيفته، ومحل إقامته.

ثم يقوم باختيار نوع جواز السفر سواء إن كان دبلوماسي أو عادي.

وبعدها يقوم بتسجيل فترة الانتهاء الخاصة به.

ثم يختار طريقة السداد الخاصة برسوم تجديد جواز السفر المصري. وبعدها يقوم بالضغط على أيقونة حفظ.

وبذلك يكون قد أتم عملية تجديد جواز السفر المصري بشكل ناجح. فسوف يقوم باستلامه في غضون 48 ساعة على أقل تقدير.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم كل ما يدور حول أسعار تجديد جواز السفر المصري. كما سردنا أيضًا الخطوات الخاصة بطريقة تجديد جواز السفر المصري والتي تتم بشكل إلكتروني.