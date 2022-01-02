/669753/مرتضى-منصور-لـ-كارتيرون-انت-فاكرني-عيل-صغير-الفلوس-مش-كل-حاجه

شهد صباح اليوم الأحد، زيارة المستشار مرتضي منصور لمران نادي الزمالك دخلة مقر القلعة البيضاء، حيث كان هذا اللقاء الأول بينه وبين كارتيرون المدير الفني للفارس الابيض خاصه بعد عددة الأزمات التي كانت بين الثنائي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضي منصور لكارتيرون المدير الفني للزمالك:”أنا شخصياً نسيت الماضي، ولا يوجد أحد أن يستطيع ان يجبرني علي أستمرار مدير فني أول لاعب.

كارتيرون

وتابع قائلاً لكارتيرون:” أنت مازلت مستمر داخل نادي الزمالك لأنك مدرير فني ناجح، والكيمياء بينك وبين لاعبي الزمالك هي الي تمشي”.

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وواصل قائلاً:” الفلوس مش كل حاجة يا كارتيرون، العلاقات الجميلة، أنت متواجد في مصر منذ 5 سنوات فالبطع علمت طباع المصرين، ومع احترامي للأماكن التي عملت بيها، ولكن الشعب المصري يحب العشرة وهو شعب طيب، وجميع لاعبي الفريق ملتزمين، وأنت أستطعت أن تحصد بطولتين في اسبوع”.

وأستكمل قائلاً:” فاكر لما تحدثن عن الرسالة الخطاء، هل تعتقد لإنني تلميذ، لقد سمعت التسجيل الصوتي الذي تم إرسالة إلي حازم فتوح وكيل أعمالك الذي ينتمي إلي النادي الأهلي وهو شخص”فاشل”.

أمير عزمي مجاهد

واختتم قائلاً:” :” نرغب فى فتح صفحة جديد من أجل حصد الألقاب والبطولاتـ والحمد للة نادي الزمالك ركب الدوري الأن، ننسي اي نادي منافس، وأتمني التوفيق لكارتيرون فى القادم، أنا جبتلك ثنائي من أجل يسعدوك مش يرقبوك هم أمير عزمي مجاهد، ومدحت عبد الهادي، لقد تم عرض الكثير عليه من أجل تولي منصب المعاون ولكني رفضت” قولت مش عايز حد يقرف الراجل”.