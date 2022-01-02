/669754/كيروش-قبل-أمم-أفريقيا-هدفي-الأول-مع-المنتخب-المصري-الوصول-لكأس-العالم

علق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، على سؤال أحد الصحفين بالمؤتمر الصحفي، قبل دخول المنتخب في معسكر مغلق استعداداً لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد المنتخب المصري للسفر لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021، في السابع من يناير الجاري، في أولى مبارياته في الـ 11 من الشهر ذاته أمام نيجيريا.

ووجه أحد الصحفين لكيروش سؤال، كان في الموعد المناسب ليكشف كيروش عن طموحاته في بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي جاء به أحد المتواجدين بالمؤتمر، عن طموحاته مع الفراعنة في امم أفريقيا.

اتفاق كيروش مع اتحاد الكرة

وقال: "لا أستطيع أن أتفق مع أحد على شيء تتدخل فيه رغبة الله، لا أحد يعرف ماذا سيحدث، اتفاقي الأساسي مع اتحاد الكرة هو التأهل لكأس العالم، وهدفي أنا شخصيًا الأول الوصول للمونديال".

وأضاف: "نعم، كان هناك عدم انتظام في برنامج المنتخب الإستعدادي لكأس الأمم، حتى وقت السفر لقطر، لا أحد كان يعلم، هل ستُقام بطولة كأس الأمم أم لا، الإعلان النهائي عن إقامة بطولة كأس الأمم كان يوم 23 أو 24 وهذا أثر على جدول الدوري بالطبع".

بطولة الدوري الممتاز

وأوضح: "كان مثلًا هناك مباراة بين الأهلي وبيراميدز يوم 30 ديسمبر، ولكن الإعلان المتأخر عن موعد كأس الأمم أثر على كل جداول العالم وليس مصر فقط، وبالطبع المجتمعات الرياضية تؤرقها هذه الأمور".

وواصل: "وفقا للبرنامج كان المعسكر سيبدأ يوم 2 يناير ولكن بعد أن توقفت بطولة الدوري يوم 24، أدخلنا تعديلات على البرنامج، وقمنا بعمل تدريبين قبل المعسكر الرسمي".

موعد وصول المحترفين

واستكمل: "رسميًا المعسكر يبدأ اليوم، واللاعبون المحترفون في أوروبا يصلون غدًا، تدريباتنا ستكون من اليوم حتى يوم الجمعة 10 صباحًا، سيكون هناك ربع ساعة مفتوحة للإعلام قبل بداية كل مران حتى يوم الجمعة المقبل، واللاعبون سيتحدثون للإعلام".

واختتم: "قواعد الكاف، سمحت لنا بإضافة 3 لاعبين آخرين، لأول مرة كاف يسمح بتسجيل 28 لاعبا، منتخب مصر سيُسافر بـ 25 لاعبا، وسجلنا 3 لاعبين إضافيين، وأيضًا باقي قائمة الـ40 جاهزين للالتحاق بالقائمة، وقد نستعين بأي عنصر منهم في أي وقت، نحن تواصلنا مع أندية اللاعبين الـ40 لكي يتم تجهيزهم في أنديتهم".