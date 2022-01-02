/669755/الدم-بقى-مية--طعن-نجل-خالته-بسكين-من-أجل-الميراث-في-سوهاج

كثيرا ما تنشب الخلافات الاسرية بين الاسرة الواحدة وبعض أقاربهم من أجل الميراث، وتتطور تلك الامور الى تعديات ينتج عنها إصابات بالغة أو جثث في بعض الاحيان وخاصة في محافظات الصعيد ومنها محافظة سوهاج وحدث ذلك بالفعل في مركز اخميم شرق المحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وصل صباح اليوم المدعو "ه ح ا " 29 عام، عامل ويقطن دائرة مركز أخميم شرق سوهاج إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصاباً بجرح طعني نافذ بالظهر من الناحية اليسرى .

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، يفيد بوجود مشاجرة من أجل الميراث ومصاب بدائرة المركز بأسلحة بيضاء.

انتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وبسؤال المصاب أفاد باتهام نجل خالته المدعو "عيد ض ع ف" 54 عام، عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بسكين مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات علي الميراث، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة " سكين " وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

العثور على جثة سيدة بجوار سكة حديد سوهاج

على جانب أخر عثر الاهالي بدائرة جرجا على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر ملقاة بجوار شريط السكة الحديد، جنوب المحافظة وتم نقل الجثة الى مستشفى جرجا العام.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش – مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز جرجا يفيد بالعثور على جثة سيدة في عقدها الثالث من العمر.

أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين العثور على جثة لسيدة تُدعى "ا. م" 31 عام، تقيم ناحية منطقة السوق، دائرة مركز جرجا، ملقاة بجوار شريط السكة الحديد، بمنطقة الشيخ حسين بدائرة المركز.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وبفحصها بمعرفة مفتش الصحة، تبين وجود أثار كدمات متفرقة بالوجه والجسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات في الواقعة.