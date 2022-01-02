العملاق وحيد حامد (2).. محمود سعد «يرُصّ» له الشيشة في صورة نادرة

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قدم الفنان وحيد حامد للسينما إرثًا فنيًا كبيرًا، خالدًا في أذهان جميع محبيه، وتُعد أعمال وحيد حامد من الأعمال الجريئة، التي طرحت قضايا هامة في المجتمع، ونكشف لكم تفاصيل الصورة النادرة التي تجمع وحيد حامد ومحمود سعد.

دوت الخليج ينشر الحلقة الثانية من سلسلة العملاق وحيد حامد ونرصد خلالها تفاصيل الصورة النادرة للكاتب وحيد حامد ومحمود سعد وذلك خلال السطور القادمة.

محمود سعد يرص الشيشة لوحيد حامد

ظهرت صورة نادرة تجمع بين الإعلامي المصري محمود سعد والكاتب وحيد حامد، أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك بسبب ظهور الإعلامي المصري في الصورة وهو جالسا على الأرض «يرص» حجر الشيشة لوحيد حامد،وكان فيها يرتدي قميص وشورت، كما أنه كان حافيا القدمين.

وقد انهالت التعليقات الساخرة من قبل رواد التواصل الأجتماعي على هذه الصورة، حيث قال أحدهم: «الصحفى لازم يكون ليه فى كل حاجه الرص والتهويه والشد دا نموذج للصحفى المخضرم»، وقال آخر: «أيام الكحرتة»، وقال ثالث: «‏اوعى تيأس، اللى بيرص حجر الشيشة لوحيد حامد هو ‫‏محمود سعد‬ ماتستغربش بص على آخر الطريق».

ومن الجدير بالذكر أن هناك علاقة صداقة قوية تجمع بين الإعلامي محمود سعد والكاتب وحيد حامد تعود لسنوات طويلة.

التكريم الآخير للكاتب لوحيد حامد

بكى عدد من النجوم والنجمات أثناء تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بمهرجان القاهرة في دورته الـ 42 وانهمرت دموع الفنانات أثناء صعود وحيد حامد، على خشبة المسرح.

وقال وحيد حامد في كلمته أثناء تكريمه:"أنا بشكر حضراتكم جدًا، علشان انتوا من عشاق السينما، إلى أنا حبيتها بقدر كبير جدًا من الإخلاص والتفاني، وأعتقد إن أنا ممكن تفتكروني بأفلام أسعدتكم بقدر ما، أنا بشكر كل الذين تعلمت منهم، وكل واحد اتعلمت منه أو علمني، هما كتير علشان المشوار طويل، وكان من الصعب جدًا، إن أنا أقف في مكاني ده لولا حبكم، ولولا دعمكم، ولولا حبكم للسينما وللمخلصين للسينما".

وأضاف وحيد حامد:"أنا بشكر فرسان وقفوا جنبي في مشواري الطويل، أسماء عظيمة في مجال التمثيل والإخراج والنقد، تحية للراحل يوسف شريف رزق الله، إلى اتعلمنا، أنا أذكر أنه أول واحد اصطحبني إلى مهرجان كان لمدة سنوات طويلة وكان صاحب فضل كبير جدًا".

وأردف قائلاً:"أذكر من أصحاب الفضل مصطفي أبو حطب اللي علمني أكتب كلمة حوار، أشكر المنتج والمؤلف المسرحي سمير خفاجة صاحب الفضل عليا، يا جماعة أنا حبيت أيامي، علشان أشتغلت مع نجوم كبار ومحترمين، أنا عشت في زمن جميل، زمن فيه صلاح منصور، وأمينة رزق، ومحمود مرسي، واشتغلت مع مخرجين كبار افادوني واتعلمت منه سمير سيف وعاطف الطيب، أنا لو عديت النجوم الكبار اللي اشتغلت معاهم، يسرا، نبيلة، نادية، منه، مني، أنا الحمد لله عشت أجيال متعددة وليا صديق اللى شاركني أغلب افلامي أستاذ شريف عرفة وطول عمره كان سند قوي جدا بالنسبالي".

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وأختتم وحيد حامد كلمته قائلاً:"لو أنا ذكرت كل الناس، مش هفتكر، أنا بحبكم جدا وحبيت أيامي وأنا عايش في السينما الجميلة، أنا بشكر الابن والأخ محمد حفظي الذي تفضل بتكريمي هذا العام، وبشكر فريق العمل، واتمني للكل التوفيق والنجاح، وتفضل مصر منوره بالفن والسينما الجميلة".