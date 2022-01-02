قناة السويس تواصل ارتفاع إيرادها السنوى لـ 6.3 مليار دولار

/669759/قناة-السويس-تواصل-ارتفاع-إيرادها-السنوى-لـ-63-مليار-دولار

إيرادات قناة السويس، تواصل هيئة قناة السويس خلال الفترة الحالية تسجيل أرقام قياسية وغير مسبوقة بالنسبة للإيراد السنوي، حيث بلغت حوالي 6.3 مليار دولار، محققة بذلك ارتفاع، وأيضًا وصول حمولات سنوية بمقدار 1.27 مليار طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام المسجلة.

دوت الخليج

قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوى فى تاريخها بـ6.3 مليار دولار

ووفقًا لما أشار إليه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والذى أصدر بيانًا أكد خلاله على ارتفاع الإيرادات السنوية للقناة، حيث أشار إلى أن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 قد شهدت عبور حوالي 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 18830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864، وهذه الزيادة تمثل 10% عن السنوات الماضية.

ارتفاع إيرادات قناة السويس

هذا وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن إجمالي الحمولات الصافية قد بلغت حوالي 1.27 مليار طن خلال عام 2020، أى بفارق 100 مليون طن بزيادة تصل لـ 8.5%.

كانت قناة السويس، قد شهدت زيادة كبيرة خلال العام المنصرم 2020، حيث أنها قد حققت زيادة هائلة قدرها 12.8% من حصيلة إيراداتها بالدولار، بينما سجلت عائدات القناة 6.3 مليار دولار خلال عام 2020.