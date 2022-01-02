فيبي فوزي توافق علي قانون العمل.. وتؤكد: يمثل دعماً حقيقيا للقطاع الخاص

/669764/فيبي-فوزي-توافق-علي-قانون-العمل-وتؤكد يمثل-دعما-حقيقيا-للقطاع-الخاص

قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الذي نحن بصدده اليوم يعتبر بجدارة أحد أهم معالم التشريع في الجمهورية الجديدة، لأنه يتعلق بتنظيم جانب من أهم جوانب المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن المنظومة السياسية في هذه الجمهورية، مضيفا:و أعني بها (منظومة العمل) مع ما تمثله من أهمية قصوى في بلد أراد أن ينطلق إلى اليُسرِ بعد طولِ عُسر، بعد ما قيض الله له الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سيسجله التاريخ كأهم بناة مصر الحديثة.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمناقشة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

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وتابعت فوزي: اسمحوا لي-دولة الرئيس- أن أُلفت الانتباه في عجالة إلى عدة نقاط تتعلق بالقانون المقترح، بعد أن أتوجه بالشكر إلى الحكومة و اللجنة المشتركة لما بذل من جهد مُضنٍ لصياغته على هذه الصورة التي تجعله يستهدف بامتياز الموضوعات التي وضع من أجلها.

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ: اتصور -إبتداءً - أن القانون المقترح سوف يمثل دعماً حقيقيا للقطاع الخاص، الذي يلعب دورا مركزيا في المشروع الوطني لزيادة الإنتاج و تعزيز التصنيع و تنفيذ خطة التنمية الشاملة، ومشروع القانون يسهم أيضا، و بشكل مباشر في جذب الإستثمار المحلي و العربي و الاجنبي، لما يوفره من مناخ ملائم و علاقات عمل واضحة و مستقرة.

فيبي فوزي: قانون العمل جاء مراعيا كافة التزامات مصر الدولية

وأردفت: من الملفت للنظر ما جرى من حوار مجتمعي شاركت فيه جميع الأطراف المعنية، لمراجعة و تعديل و اقتراح مواد القانون، و هو ما يجسد بجلاءٍ الحالة التي يجب أن يكون عليها التشريع في كل ما هو آت.

وأكدت فوزي، أن القانون المقترح جاء مراعيا كافة التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها، تختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية و حق التنظيم و عمالة الأطفال و تشغيل النساء و بيئة العمل و غيرها ، لافتا أن القانون الذي يطبق على نحو 30 مليون عامل، جاء متوافقا مع ما نص عليه الدستور في المادة الثالثة عشرة من ضمانات لحقوق العمال، و في الوقت نفسه بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، معلنة موافقتها من حيث المبدأ علي القانون المقترح