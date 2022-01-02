دوت الخليج تنشر خريطة أفلام وحيد حامد بذكرى وفاته على القنوات الفضائية

/669765/تحيا-مصر-تنشر-خريطة-أفلام-وحيد-حامد-بذكرى-وفاته-على-القنوات-الفضائية

تُعرض باقة متنوعة من أفلام السيناريست والمؤلف الراحل الكبير وحيد حامد، وذلك في ذكرى وفاته الأولى التي توافق 2 يناير، وستعرض الأفلام على عدد من القنوات الفضائية المصرية.

دوت الخليج ترصد خريطة أفلام وحيد حامد في ذكرى وفاته على القنوات الفضائية المصرية

قناة الحياة تحتفي بذكرى وحيد حامد

عرضت قناة الحياة دراما بالأمس فيلم التخشيبة، قصة وسيناريو وحوار وحيد حامد، إخراج عاطف الطيب، بطولة نبيلة عبيد وأحمد زكي، تدور قصته حول طبيبة تجد نفسها متورطة في تهمة لا أساس لها من الصحة، بعد حادث سير بسيط تترتب عليه مصائب لم تتوقعها تمامًا. تمضي الطبيبة أيامها بين أقسام الشرطة وأجهزة الأمن وغرف المستشفيات، منتظرة أن ينجح محاميها في إثبات براءتها.

كما تعرض اليوم للراحل وحيد حامد، أربعة أفلام، أولهم فيلم اللعب مع الكبار عادل إمام وعايدة رياض في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ثم يعرض فيلم طيور الظلام بطولة عادل إمام ويسرا في الساعة 6 مساءًا، وفيلم الإنسان يعيش مرة واحدة للزعيم عادل إمام ويسرا الساعة 8 مساءًا، ثم يعرض فيلم الراقصة والسياسى بطولة نبيلة عبيد وصلاح قابيل الساعة 10 مساءًا.

خريطة قناة DMC لأفلام وحيد حامد

يعرض فيلم الإرهاب والكباب اليوم على dmc في ذكرى وفاة الراحل وحيد حامد، ويروي الفيلم قصة "أحمد" الذي توجه إلى مجمع التحرير ﻹستخراج الأوراق لنقل ابنه إلى مدرسة أخرى، وهناك يصطدم بالعقبات الإدارية، ويجد نفسه متورطًا فجأة في حمل سلاح، وإشهاره في وسط المواطنين، ليتخذ بعض الرهائن وينضم إليه بعض الموجودين وسرعان ما تأتي قوات الشرطة لتحاصر المكان، لتتصاعد الأحداث.

أفلام وحيد حامد على قناة ON E وCBC

قناة on تعرض فيلم التخشيبة، وقناة cbc تعرض فيلم طيور الظلام، تأليف وحيد حامد، إخراج شرف عرفة، وتدور قصته حول ثلاثة محامين أصدقاء، جمعت بينهم الزمالة، وفرقت بينهم المصالح والأهواء، أولهم فتحي نوفل الذي يتحول من محامي ملتزم إلى انتهازي يصعد اجتماعيًا حتى يصبح مدير مكتب الوزير رشدي، أما زميله علي الزناتي فينضم إلى الجماعات المتطرفة دينيًا ليحقق مكاسب مالية بالدفاع عمن يقع تحت طائلة القانون، أما الثالث محسن فيكتفي بالعمل كموظف بسيط في إحدى الشركات، ويظل بعيدًا عن الصراع الدائر بين الحكومة والجماعات المتطرفة.

تكريم وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي

كُرم الكاتب وحيد حامد قبل وفاته بشهر واحد في مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة محمد حفظي، وسط حضور ضخم من نجوم وصناع السينما، وفي بداية كلمته التي ألقاها عند إستلامه التكريم قال:"أنا بشكر حضراتكم جدًا، علشان انتوا من عشاق السينما، إلى أنا حبيتها بقدر كبير جدًا من الإخلاص والتفاني، وأعتقد إن أنا ممكن تفتكروني بأفلام أسعدتكم بقدر ما"، مما أثار بكاء الكثيرين من الحضور أبرزهم يسرى، نيللي كريم، ولبلبة.

وفاة وحيد حامد

توفى الكاتب وحيد حامد في 2 يناير من العام الماضي، إثر أزمة صحية حسب ما نشرت وسائل الأعلام، عن عمر يقارب 77 سنة.